Почему Влад Плахотнюк - гений?

Итоги прошедших в Молдове выборов можно описать цитатой русского классика: «Однажды Лебедь, Рак да Щука везти с поклажей воз взялись». Официально выиграли все - и никто: и социалисты, и демократы, и правая оппозиция показали хорошие результаты и прошли в парламент, но никому не удалось получить большинства, нужного для формирования своего правительства. А значит, предстоят переговоры о создании коалиции.

Пикантность ситуации придает то, что вышеперечисленные политические силы являются непримиримыми противниками. По крайней мере, если судить по их предвыборной риторике. Значит ли это, что нас ждет правительственный кризис?

Если бы дело происходило в любой другой европейской стране, скорее всего, именно это бы и произошло. Но мы находимся в Молдове – «стране чудес», где слова политиков ничего не значат и возможны самые невероятные политические комбинации.

Так, председатель ДПМ уже сообщил, что его партия готова начать переговоры со всеми политформированиями и независимыми кандидатами, прошедшими в парламент. Ему вторит лидер социалистов, заявив, что готов встретиться с лидерами прошедших в парламент партий. И даже риторику ACUM о нарушениях на выборах и готовности начать протесты не стоит воспринимать близко к сердцу, ведь международные наблюдатели из той же ОБСЕ признали избирательный процесс законным.

Под каким «соусом» будет нам подано «примирение» и объединение политических врагов, остается только гадать. Возможно, коалиционная химера родится под пламенные речи о союзе «во имя будущего и процветания». Возможно, мы вновь узрим «миграцию» депутатов из одной партии в другую. А возможно, и вовсе объявят новые выборы. Здесь важен другой момент: выход из сложившейся тупиковой ситуации – создание коалиции, возможен… лишь через союз с ДПМ.

Будем реалистами: кто-нибудь всерьез может себе представить объединение прозападного, частично унионистского блока ACUM с пророссийской ПСРМ? То то и оно! Иное дело – коалиция с «всеядным» Плахотнюком. Беда лишь в том, что любые отношения с ним – «черная метка» в глазах большинства молдавских граждан. У партии, решившейся на такой шаг, пути назад не будет, и она окажется прочно «повязанной» с ДПМ…

Вот и получается, что в возникшем политическом бардаке победитель все же есть: получив благодаря смешанной выборной системе, огромное влияние (лидерство по мажоритарным округам), лидер демократов теперь может прекрасно сыграть на вражде своих конкурентов – правой оппозиции и социалистов, которые предпочтут союз с одиозным Кукловодом взаимному примирению. А значит – при любом раскладе правящая партия не только выигрывает, но и значительно усиливается, выводя из борьбы одного из своих соперников…

«Гений господствует над хаосом», - сказал как-то Альберт Эйнштейн. Мог ли догадываться великий ученый, что одной фразой описал «самого могущественного человека Молдовы» и его тактику?

Роман АРДЕЛЯНУ