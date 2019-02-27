Трое независимых кандидатов: кто они?

В трёх из 51 одномандатного округа выборы, согласно предварительным результатам, были выиграны независимыми кандидатами в депутаты. Речь идёт об Ионе Гроза, Александре Олейнике и Виореле Мельнике, передаёт IPN.

Избирательный округ №43, охватывающий город Кахул и десять других населённых пунктов одноимённого района, будет представлять в парламенте Ион Гроза, преподаватель теологии. Он работал директором христианского фонда и пастором одной из церквей. Более десяти лет он работал в районной пожарной службе. В политику Ион Гроза пришёл в 2000 году. Он состоял в Альянсе „Наша Молдова”, а после слияния Альянса с ЛДПМ стал членом этого политформирования. С 2000 по 2015 год он занимал пост районного советника. Также Ион Гроза был председателем Территориальной организации Либерально-демократической партии в Кахуле. После местных выборов 2015 года он возглавил район Кахул.

Избирательный округ №47, охватывающий города Каменка, Дубэсарь, Григориополь, Рыбница и населённые пункты четырёх соответствующих районов, будет представлять в законодательном собрании независимый кандидат Александр Олейник, инженер по профессии. В 2001–2009 годах он был депутатом парламента. В 2009–2011 годах Олейник занимал пост министра информационных технологий и связи. В настоящее время он является председателем Административного совета концерна Milenium Management Grup. С 2012 года он возглавляет Народную партию.

Избирательный округ №48 (Приднестровский регион – Юг), который территориально охватывает города Слобозия, Тигина и Тирасполь, будет представлять в парламенте независимый кандидат Виорел Мельник, экономист по профессии. Он является доцентом в Аграрном университете. В прошлом Виорел Мельник руководил Таможенной службой, а также работал заместителем министра экономики.

По предварительным результатам, после обработки 100% протоколов, Партия социалистов получила 35 депутатских мандатов, 17 из которых – в одномандатных округах, а Демократическая партия получила 30 мандатов, 17 из них – также в одномандатных округах. Избирательный блок ACUM будет иметь 26 мандатов, 12 из которых были получены в одномандатных округах, а Партия Шор – семь мандатов, два из которых завоёваны в одномандатных округах.

В парламентских выборах от 24 февраля приняли участие 1 453 013 избирателей, что составляет 49,22% от общего числа лиц, включённых в списки избирателей.

на фото: А.Олейник