Майя Санду: Если были бы свободные и честные выборы, ситуация в парламенте была бы совсем другой

Если парламентские выборы, которые состоялись в воскресенье, проводились бы свободно и корректно, то ситуация в следующем законодательном органе выглядела бы совсем по-другому. Об этом заявила сопредседатель Избирательного блока ACUM DA - ПДС Майя Санду. По ее словам, у Блока ACUM DA - ПДС были „украдены” голоса, как в день выборов, так и перед самой избирательной кампанией через дискредитацию и подделки, которые были сказаны в его адрес, передает IPN.

„Люди были вынуждены принимать решения о голосовании на основании фальсификаций или на основании предвыборных подачек”, - отметила политик в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

В то же время Майя Санду утверждает, что блок ACUM DA - ПДС не станет вступать в коалицию в будущем парламенте ни с Демократической партией, ни с Партией социалистов. По ее словам, блок не может изменить риторику, которую он имел в предвыборной кампании, когда твердо заявил, что не вступит в альянс ни с одним из двух формирований. Кроме того, они также подписали обязательство по этому поводу.

„Мы приходим с законами, которые освобождают государственные учреждения из плена, законами, которые предназначены для граждан. И если есть и другие ответственные люди в парламенте, то эти законы пройдут, если они этого не сделают, то это есть”, - сказала сопредседатель блока.

Майя Санду заявила, что в будущем парламенте выдвинет и проекты по объявлению чрезвычайной ситуации в системе правоохранительных органов, посредством которых будет признано пленение судей и прокуроров, всех правоохранительных органов и необходимость освобождения всех этих учреждений посредством чрезвычайных мер.

Предварительные результаты парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019 года, после обработки 100% протоколов показывают, что Партия социалистов получила 35 депутатских мандатов, Демократическая партия – 30, Избирательный блок ACUM – 26 мандатов, а Партия „Шор” – 7. Кроме того, в парламент получили доступ три независимых кандидата.