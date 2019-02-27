Есть такое мнение: Возможны два варианта коалиции...

Известный политический аналитик Ион Табырца считает, что у нас может быть создана коалиция между Партией социалистов и Демократической партией, или коалиция из ДПМ, ПШ и некоторых независимых кандидатов, которые в конечном итоге все равно окажутся в рядах демократов.

Корреспонденту портала ТРИБУНА, на вопрос как он оценивает результаты парламентских выборов, и как, по его мнению, будет создаваться новый парламент, Ион Табырца заявил, что по итогам выборов у нас есть, и проигравшие, и победители. По его мнению, проиграла выборы Партия социалистов, а большим победителем является ДПМ, за которой следует еще один победитель – партия «Шор».

«Отметим, что в результате изменения избирательной системы все партии, попавшие в парламент, потеряли по нескольку мандатов, а ДПМ, наоборот, получила дополнительные мандаты. Основная цель демократов заключалась в том, чтобы не допустить, чтобы социалисты самостоятельно получили власть, и им это удалось. Если до сих пор ПСРМ могла считать себя неотъемлемой частью любой формулы власти, то сейчас это под вопросом», – считает Ион Тэбырцэ.

По его мнению, «очень важным аспектом является то, как прошли эти выборы, потому что было отмечено очень много нарушений». «Тот факт, что у нас не было дня тишины был ошибочно воспринят кандидатами, и, как следствие, не было той значимости выборов, не говоря уже о двух округах в Приднестровье, и об организованном голосовании. Голоса из Приднестровья следовало бы признать недействительными», – отметил Табырца.

Михаела Гросу