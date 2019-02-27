В Кишиневе установят 25 новых скамеек, созданных из бетона по 3D-технологии

В апреле на бульваре Мирчи чел Бэтрына на Чеканах установят 25 новых скамеек, созданных по инновационному методу. Они будут сделаны из бетона по 3D-технологии. Над проектом уже более двух месяцев трудится целый штат дизайнеров, архитекторов и техперсонал.

Новые скамейки - часть проекта "Устойчивые зеленые города для Молдовы", который внедряется Программой развития ООН. Его общая стоимость превышает десять тысяч долларов, почти восемь из них предоставили в качестве гранта.

"Это инновационный проект, который подразумевает технологию 3D-принта. Это цельная структура, ее невозможно получить традиционным методом, к тому же, ее нельзя уничтожить", - говорит менеджер проекта Программы развития ООН Александр Ротару. В претуре Чекан намерены модернизировать сектор, поэтому, говорят, проект очень своевременный.

"Мы увидели макет. Очень красивый, хотим сделать что-то необычное. Здесь ежедневно гуляют мамы с колясками, пожилые люди", - сказал претор сектора Чеканы Синильга Школьник.

Горожане инициативу приветствуют. "Что-то необычное, но в наши дни - это необходимо". "Это что-то интересное, новое. Если страна хочет развиваться, значит это хорошо!" В Молдове уже есть десять скамеек, созданных по технологии 3D. Девять установлены в частных хозяйствах, а одну получила в дар администрация коммуны Рэзен Яловенского района.