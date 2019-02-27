Жители столичной многоэтажки на Буюканах потребовали у властей место для парковки

Место для парковки потребовали у властей жители столичной многоэтажки на Буюканах. Участок, где они раньше оставляли автомобили, огородили. Там намерены возвести жилой дом, утверждают жильцы.

"Представители мэрии не спросили нас, согласны ли мы отдать это место. Мы даже готовы заплатить, лишь бы не парковать машины на Алба-Юлии. У нас тут с пяти домов наберется около 600 автовладельцев, если мы оставим машины на Алба-Юлии, мы ее просто заблокируем".

"Они должны были повесить на двери объявления, провести собрание и рассказать, довести до нашего сведения, что они собираются строить у нас во дворе".

"Тут можно было построить детскую площадку, или оставить как было, чтобы люди могли парковать автомобили. Сейчас у всех есть машины".

"Мы собрали всех жителей и ждем администратора строительной фирмы. Но никто не приходит. Мы им звонили, просили прийти, но кроме охраны, которая не разрешает парковать машины тут никто нет".

Жители близлежащих домов намерены обратиться в суд. Они уже подали жалобу в прокуратуру. Между тем, директор строительной фирмы заявил по телефону, что дом построят на другом участке.

"Мы всех оповестили: претуру, полицию. Забор установлен законно. Мы действуем в соответствии с утвержденным проектом. Мы не занимали двор или участок с игровой площадкой. Дом возведут на другом участке, а на территории в 18 соток обустроят игровую площадку или парковку", - сказал директор строительной компании Владимир Кожухарь.

Получить комментарий представителей мэрии журналистам не удалось. А в претуре и управлении архитектуры заявили, что ничего не знают о стройке.