Молдову зальет дождями и унесет ветром - прогноз погоды на ближайшие дни

По сообщению Государственной гидрометеослужбы, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, возможны осадки, причем сильные во второй половине дня.

Также Государственная гидрометеослужба объявила желтый код метеоопасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует по всей территории Молдовы. Гражданам рекомендуется не оставлять машины возле сухих деревьев и электрических проводов.

Днем столбик термометра покажет + 4... +6 градусов, а утром, ночью и вечером температура опустится до -4 градусов. Ветер северо-западный. Атмосферное давление высокое, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, врачи рекомендуют принимать назначенные препараты.

Народные приметы

Говорят, что Кирилл – это указчик летней погоды. 27 февраля старались удержать снег на грядках.

Для этого выходили на огороды и утаптывали его. Крестьяне считали, что почва в таком случае будет более плодородной. Что касается работ в огороде, то в основном этим занимались женщины – они же и утаптывали землю, иногда привлекая к работе детей.

В православной церкви 27 февраля почитают святого Кирилла, который также известен как брат равноапостольного Мефодия. Оба брата являются создателями славянской письменности. Этот день считается частью недели о Страшном Суде. Это время, когда вспоминают грехи, исповедуются, раскаиваются в совершенных поступках.