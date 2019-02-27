Что будет с депутатом Иланом Шором, если его осудят?

В прессе появились слухи, что судебные слушания по делу Илана Шора будут приостановлены на четыре года – в течение срока депутатских полномочий. Однако Андриан Канду ранее говорил, что, если Илан Шор станет депутатом, у него не будет иммунитета.

В обоих случаях были допущены юридические ошибки, отмечает Unimedia. В такой ситуации достаточно обратиться к законодательству и предыдущим решениям Конституционного суда. В 2015 году КС постановил, что в соответствии со статьей 70 (3) Конституции, парламентская неприкосновенность в Республике Молдова обеспечивает депутатам защиту от судебного преследования за действия, не связанные с парламентской должностью.

Неприкосновенность действует только в отношении определенных ограничительных процессуальных мер, прямо и исчерпывающе перечисленных в Конституции: задержание, арест, обыск. Исключение составляет «тяжкое преступление». Таким образом, только с этими оговорками в отношении депутата может быть возбуждено уголовное дело и он привлекается к ответственности без снятия иммунитета.

После завершения уголовного преследования прокурор, составивший обвинительное заключение, может передать его в суд только после того, как депутат будет лишен иммунитета в соответствии с условиями, установленными в Регламенте Парламента.

Действие парламентской неприкосновенности на уголовное судопроизводство носит временный характер, и парламентские структуры не могут в принципе вмешиваться в процесс отправления правосудия как таковой. Изучая запрос о снятии парламентского иммунитета, парламентским структурам нужно только решить, если неприкосновенность как временное прерывание судебного разбирательства будет отменена сразу или предпочтительнее ждать истечения срока мандата депутата. Таким образом, парламент может только приостановить ход правосудия, не вмешиваясь и не участвуя в нем.