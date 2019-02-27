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Интересное
Шестое кошачье чувство
27.02.2019

Хозяева кошек давно уже заметили, что их любимицы при помощи какого-то шестого кошачьего чувства выбирают самые нехорошие места в доме, устраивается спать возле компьютера, на холодильнике.

Нередко и с хозяином кошка работает в плане биоэнергетики.

Неправильным будет считать, что все кошки одинаково принимают негативную энергию.

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Самыми работоспособными являются черные кошки – они забирают у человека в два раза больше отрицательной энергии, чем кошки остальных цветов.

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Рыжие кошки, кроме того, что забирают у хозяина негатив, делятся с ним своей положительной энергией. Самыми лучшими биоэнергетиками и эффективными лекарями по полному праву принять считать белых кошек.

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Породистые кошки тоже по-разному «работают» с энергией. Персидские кошки можно назвать ленивыми -  они поглощают негатив маленькими порциями, а периоды бездействия слишком длительны. Сиамская кошка работает только с близкими и знакомыми людьми и только в том случае, если у нее есть на то настроение.

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Если кошка вдруг поднялась с колен и собралась уйти, удерживать ее не стоит – это значит, что она уже «подпиталась» необходимой порцией негатива и большей дозы уже не примет.

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