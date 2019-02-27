Интересное Почему 8 Марта? Кто придумал и как это произошло и происходит... 8 марта, праздник выражения любви и благодарности женщинам, имеет давнюю историю и туманное происхождение. Историю празднования Международного женского дня принято связывать с именем революционерки Клары Цеткин. Именно она на Международной конференции женщин в 1910 году в Копенгагене провозгласила идею ежегодно отмечать 8 марта как день рождения женского пролетариата.







Выбор Цеткин именно 8-го марта как даты празднования Международного женского дня вызывает разноречивые объяснения.



Согласно официальной, широко известной версии, Женский день был приурочен к событиям 1857 года, когда 8 марта текстильщицы нью-йоркских фабрик прошли маршем по улицам города, протестуя против низких заработков и тяжелых условий труда.



Однако ряд историков называют и другую - религиозную - причину возникновения праздника, согласно которой в намерения Цеткин входило связать историю женского социалистического движения с историей ее народа - евреев. А именно с той страницей этой истории, которая рассказывает о Есфири, жене персидского царя Ксеркса.







Царица Есфирь, воспользовавшись неотразимым воздействием на Ксеркса своих чар, спасла свой народ, иудеев, от истребления. Взяв с царя, не знавшего о ее происхождении, обещание, что он уничтожит всех врагов, которые покушаются на ее народ, Есфирь предотвратила планировавшиеся "еврейские погромы".







Есфирь обратила царский приказ против самих персов, желавших истребить иудеев, в честь чего день 13 Адара (этот месяц еврейского календаря приходится на конец февраля - начало марта) стал праздноваться как праздник Пурима.



Дата празднования Пурима в иудейском религиозном календаре является "скользящей", как в православном - дата празднования Пасхи. Однако, число празднования Пурима, пришедшееся в 1910 году на 8 марта, закрепилось и прижилось.







В России празднование Международного женского дня стало традицией почти сразу же после момента "изобретения", примерно начиная с 1913 года. В полном смысле "международным" его, разумеется, считать сложно, так как сегодня распространенность его не выходит за пределы бывшего СССР.



Уже в древнем Риме существовал женский день, который отмечали матроны. В этот день матроны - свободно рожденные женщины, состоящие в браке, получали от своих мужей подарки, были окружены любовью и вниманием. Рабыни тоже получали подарки. И кроме этого, хозяйка дома, позволяла невольницам в этот день отдыхать. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками на головах, римлянки приходили в храм богини Весты - хранительницы домашнего очага.



Прошло немало времени. Женщины решили изменить свою жизнь, бороться за равноправие с мужчинами.

8 Марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по улицам города, протестуя против низких заработков и плохих условий труда.



В 1908 году уже их внучки требовали в этот день запрета детского труда, улучшения условий на фабриках и предоставления женщинам права голоса. На следующий год социалистическая партия Америки провозгласила последнее воскресенье февраля Национальным женским днем.







В 1910 году в Копенгагене на Международной конференции женщин Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать Международный женский день 8 Марта – в память о давних нью-йоркских событиях.

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