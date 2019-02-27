Плохому танцору квоты мешают: Почему молдавским производителям лучше поставлять продукцию в Бангладеш, чем в ЕС

Наша страна просит у ЕС увеличения квот на экспорт продукции, но не может справиться даже с имеющимися.

После подписания в 2014 году Соглашения о свободной торговле с ЕС Молдова получила право поставлять на европейский рынок без уплаты таможенных пошлин ряд фруктов и овощей, в частности, виноград и яблоки, сливу, помидоры, чеснок. Для этого были определены квоты. Интересно, что Молдова настаивает на увеличении квот на экспорт некоторых товаров в Евросоюз.

Свой запрос молдавская сторона объясняла тем, что ей удалось увеличить потенциал экспорта некоторых категорий товаров благодаря поддержке ЕС, а также структурным изменениям. К примеру, Молдова просила увеличить квоты на экспорт свежего столового винограда – до 25 тысяч тонн, свежей сливы – до 20 тысяч тонн, черешни – до 2 тысяч тонн, пшеницы – с 75 тысяч тонн до 250 тысяч тонн; сахара – с 37,4 тысячи тонн до 50 тысяч тонн и др.

А на деле даже имеющиеся квоты остаются неосвоенными. Так, в прошлом году освоить удалось лишь квоты по винограду — 10 тысяч тонн и по сливе, почти — 9881 из разрешенных 10 тысяч. А квоты на остальные товары остались неиспользованными. Например, яблоки были экспортированы по квотам в ЕС лишь на 5% от разрешенного объема. Квоты на экспорт чеснока не были освоены вообще.

Нам не хватает...всего

- Не хватает не столько продукции, сколько потенциала для наращивания производства продукции. Это значит, что не хватает инвестиций, технологий, рабочих рук. 4-5 лет, которые прошли с момента подписания Соглашения о свободной торговле, — достаточный срок. То, что за этот период не удалось эти проблемы решить, говорит о том, что у Молдовы слишком большие барьеры для наращивания производства, - отмечает экономист Татьяна Ларюшина.

Эксперт подчеркнула, что домашней работы в этом вопросе больше у правительства, чем у бизнеса, поскольку производителям крайне необходима поддержка с его стороны.

Все это требует очень серьезного, регулярного отношения. Производители, которым удалось попасть в международные сети, типа «Метро», а это мечта любого производителя, должны не раз и не два в год поставлять нужные объемы продукции, а регулярно! А если мы не можем этим правилам соответствовать, тогда не надо претендовать и квоты эти не нужны. Их нужно уступить тем, кому это интересно и выгодно.

Ищут и другие рынки, не обязательно российский

Татьяна Ларюшина отметила, что молдавские производители нашли другие ниши для тех же яблок.

- И это не обязательно российский рынок. Это и рынок Бангладеш, Африки, в ОАЭ также есть спрос на наши яблоки. Производители ищут рынки сбыта, где меньше издержек и больше выгоды. Вот за этим и нужно следить, - подытожила эксперт.

ЛИДИЯ ТКАЧ