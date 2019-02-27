В Кишиневе восстановили исторический дегустационный зал

В Кишиневе появляются все больше ресторанов и заведений, ориентированных на вина Молдову.

В прошлую пятницу, 22 февраля, магазин WINE.md провел открытие дегустационного винного зала, который находится в здании с богатой историей - и вся она связана с вином.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Щусева 62. Его история начинается еще в 19 веке - согласно исторической справке Дмитрия Коваля в 1895 году там располагался «Винный погреб Оксинойта». Сейчас этот дом является памятником архитектуры, который также известен как «Дом Оксинойта».

Открытие заведения от Wine.md действительно является уникальным событием, хотя бы потому, что единственный в истории Кишинева дегустационный зал работал очень ограниченный период времени - с 1965 по 1985. Располагался он в те годы на углу улиц 31 августа и Пыркэлаб, в здании Греческой церкви, которая тогда, по понятным причинам, не действовала.

- Когда мы узнали о том, что здесь был винный погреб Ицека Оксинойта, поняли, что это – именно то место, где нужно возрождать дегустационный зал в Кишиневе. Поэтому мы и называем его открытие Renașterea Sălii de degustare, отдавая дань уважения Ицеку Оксинойту, который создал этот объект в конце XIX в., и советскому периоду, когда в Кишиневе было понятие дегустационного зала. Мы давно к этому шли – с запуска проекта под общим названием wine.md, начав с интернет-магазина. Потом появилась винотека, за ней открыли студию подарков, потому что вино – это не только продукт, история и культура, но еще и хороший подарок. А следующим шагом стал дегустационный зал, - рассказывает один из основателей «Дегустационного зала» Иван Мунтян.

Впрочем, место для дегустационного зала продолжило быть символичным даже в конце 20-го века. В 90-е перекресток Щусева и Пушкина назывался «пьяным углом» - тогда там было расположено сразу три заведения, где можно было приобрести алкоголь.

- Чтобы в стране были образованные потребители, нужно прилагать усилия. Вино нужно продвигать не просто как алкогольный напиток, а как напиток, у которого есть история и эмоциональная составляющая. Мы говорим, что Молдова - винная страна, но на внутреннем рынке, по статистике, потребляется только 12% производимых вин. И то 10% из них – благодаря тому, что часть населения начала пить вино вместо пива и водки. Вино нас характеризует как нацию, поэтому мы должны его сохранить и продвигать. Раньше на этом перекрестке был «пьяный» угол. Я бы хотел, чтобы он превратился в угол культуры потребления вина, - сказал Георгий Арпентин, директор Национального бюро винограда и вина.

Сегодня винный погреб Wine.md – это два дегустационных зала на 60 мест и на 12, где можно попробовать около 400 вин и дивинов. В ассортименте все вина Wine.md, цены не отличаются от магазинных, сork fee – 50 леев за бутылку