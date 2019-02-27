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Экономика
Агентство по безопасности продовольствия будет оказывать услуги за деньги
27.02.2019

Национальное Агентство по безопасности пищевых продуктов вводит тарифы на свои услуги - отныне можно будет заказать ветеринарную экспертизу даже за рубежом.

В феврале 2019 года вступил в законную силу регламент с подробным описанием структуры расходов, процесса расчета и применения тарифов за платные услуги ANSA – Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Перечень насчитывает тарифы на 142 платные услуги - начиная от 3 леев за простейшую ветеринарной экспертизы и заканчивая 1 456 леями за технологическую ветеринарную экспертизу, проведенную за рубежом.

Ветеринарная экспертиза мяса птицы, включая куриное мясо, мясо индюшки или гуся, будет стоит от 3 леев.

Зарубежная экспертиза будет содержать в себе оценку процесса технологий, включающую в себя использование ветеринарных лекарств и сертификата соответствия производства.


 
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