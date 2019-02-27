Еврочиновник из Греции и советник вице-премьера совращал детей в Молдове

В Греции завершился судебный процесс, фигурантом которого стал высокопоставленный еврочиновник Никос Георгиадис.

55-летний Георгиадис в 2010-2011 годах работал в Кишиневе по программе ЕС и ПРООН политическим советником вице-премьера и министра экономики Молдовы. А в свободное от работы время он занимался сексом с детьми.

Георгиадис и два его приятеля из Италии и Норвегии, также откомандированных в Молдову, создали кружок педофилов. Они договаривались о встрече с несовершеннолетними, а затем вступали с ними в интимную связь. Высокопоставленных педофилов удалось раскрыть после того как летом и осенью 2010 года в правозащитный центр La Strada поступили звонки с рассказами жертв насилия.

Никос Георгиадис сразу принял меры безопасности. Он нанял лучших адвокатов в Молдове, чтобы его имя не появилось при расследовании сети педофилов. Еще почти год он продолжал как ни в чем не бывало работать в Кишиневе, после чего вернулся в Грецию. Греческие власти начала расследование дела в отношении Георгиадис только 2016 году после того, как местной пресс появилась разоблачительная статья о нем.

Пикантности делу Георгиадиса придавал тот факт, что он являлся доверенным человеком лидера греческой оппозиции Кириакоса Мицотакиса. В итоге суд Афин приговорил педофила к 28 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 20 тысяч евро