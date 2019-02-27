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Дорин Киртоакэ рассказал о планах на будущее Либеральной партии после провала на парламентских выборах
27.02.2019

Дорин Киртоакэ в ходе пресс-конференции 27 декабря рассказал о планах на будущее Либеральной партии.

По словам главы политического формирования, после оглушительного поражения на парламентских выборах 24 февраля, либералы не намерены сдаваться, а будут продолжать участвовать во всех избирательных кампаниях в дальнейшем, включая местные выборы.

- Мы будем продолжать участвовать во всех выборах, которые будут в дальнейшем, начиная с сегодняшнего дня. Потому что Униря является единственным выходом. Еще неизвестно, как мы будем выдвигаться. Партия будет участвовать, но кто, где, на какие должности и в каких примэриях еще предстоит определить, - заявил Дорин Киртоакэ.

Напомним, что ранее мы писали об оглушительном проигрыше либералов на выборах и лично Дорина Киртоакэ в его родном селе Колоница. Глава партии тогда заявил, что лучше проиграть в борьбе, чем сдаться без боя.


 
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