Дорин Киртоакэ рассказал о планах на будущее Либеральной партии после провала на парламентских выборах

Дорин Киртоакэ в ходе пресс-конференции 27 декабря рассказал о планах на будущее Либеральной партии.

По словам главы политического формирования, после оглушительного поражения на парламентских выборах 24 февраля, либералы не намерены сдаваться, а будут продолжать участвовать во всех избирательных кампаниях в дальнейшем, включая местные выборы.

- Мы будем продолжать участвовать во всех выборах, которые будут в дальнейшем, начиная с сегодняшнего дня. Потому что Униря является единственным выходом. Еще неизвестно, как мы будем выдвигаться. Партия будет участвовать, но кто, где, на какие должности и в каких примэриях еще предстоит определить, - заявил Дорин Киртоакэ.

Напомним, что ранее мы писали об оглушительном проигрыше либералов на выборах и лично Дорина Киртоакэ в его родном селе Колоница. Глава партии тогда заявил, что лучше проиграть в борьбе, чем сдаться без боя.