Это не срочно: Почему вероятность досрочных парламентских выборов в Молдове равна нулю

Непредсказуемость итогов повторного голосования и здравый смысл играют главную роль в этом вопросе.

Чем опасны любые досрочные выборы – это своей непредсказуемостью. Самый яркий и показательный пример – это лето 2009 года, когда коммунисты на волне апрельских событий очень надеялись, что победят чуть ли не с конституционным большинством.

Самоуверенность и даже некая спесивость сделали их абсолютно недоговороспособными (напомню, им, которых было 60 человек, был тогда нужен всего 1 голос, чтобы проголосовать за президента). В итоге все закончилось плачевно: коммунисты набрали 44 процента и... 48 депутатов. С тех пор и началось их стремительное падение, которое благополучно завершилось 25 февраля 2019 года, когда были подведены итоги последних парламентских выборов.

В общем, когда сейчас спикеры политических формирований говорят о том, что они не боятся досрочных выборов, то это, конечно, лукавство. Умом молдавского избирателя не понять, что и доказал 2009-й год.

Иными словами, партиям, прошедшим в парламент, скорее всего, придется договариваться. Как это будет называться – тайная коалиция, ситуативное голосование, позор на наши головы – уже даже не суть важно. Политика – наука компромиссов, и необходимо иногда наступать на горло собственной песне и забывать старые обиды. Хотя бы во имя нашего несчастного избирателя. Предвыборная горячка - это хорошо, но пора из нее выходить.

Как ему – избирателю – объяснять, почему не выполняются обещания, данные ему? Как потом смотреть в глаза, если после досрочных выборов ситуация не изменится, либо изменится в худшую сторону из-за того, что на повторную кампанию просто не найдется столько же денег?

Сегодня многие говорят о возможных коалициях. И это – самое позитивное достижение выборов 2019. Уж лучше о коалициях, чем о политических (и – не только!) войнах.

ПАВЕЛ МУНТЯН