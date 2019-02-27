Некогда самые крупные партии страны испарились, - Богдан Цырдя

Депутат Богдан Цырдя прокомментировал результаты выборов и оглушительный проигрыш некоторых партий. Он даже высказал надежду, что эти партии вышли из состава парламента навсегда.

- Всё-таки эти выборы начинались с громкой и веселой кумэтрии демократов с ПКРМ, Нашей Партией (Усатый), ПР (Калинин), ЛП (Гимпу). А закончились грустными похоронами для всех этих лакеев и подпевал олигархата. ПКРМ набрала 3.8%, НП -2%, ПР -0.2%, - написал аналитик на своей странице в социальных сетях.

Он также отметил, что многие политики предрекали проигрыш именно партии социалистов, которая, по некоторым прогнозам, должна была набрать не более 8% голосов. Но итоги выборов оказались совершенно другими.

- Но все закончилось полным провалом. Некогда самые крупные партии страны превратились не просто в карликов. Они испарились. Их нет. НП проиграла даже в Бельцах - своем родовом гнезде, - добавил Цырдя.

Социалист также отметил полный провал сторонников Унири, которые вначале проиграли выборы в примэрию, а теперь и парламентские.

- В год «великой унири» ЛП, Партия Шалару (Р. Кодряну) с треском проиграли на столичных выборах, набрав по 4% каждый! Сегодня их выкурили уже и из парламента. Надеюсь, навсегда, - заключил Богдан Цырдя.

Напомним, что сегодня глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ рассказал, что после оглушительного поражения на парламентских выборах 24 февраля, либералы не намерены сдаваться, а будут продолжать участвовать во всех избирательных кампаниях в дальнейшем, включая местные выборы.