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Экономика
Материальную помощь бюджетникам будут оказывать по новым правилам
28.02.2019

В связи с введением в действие с 1 декабря 2018 года Закона о единой системе оплаты труда были внесены изменения, в том числе, и процедуры расчета и выплаты материальной помощи. 

Согласно информации, опубликованной Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы, статья 1651 Трудового кодекса гласит, что работодатель имеет право оказывать материальную помощь работникам на ежегодной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных коллективным трудовым договором или другим нормативным актом. Таким образом, в коллективных трудовых соглашениях на уровне подразделений будет предусматривать, каким образом устанавливается, присуждается и финансируется материальная поддержка.

Предоставляемая работодателем материальная помощь может быть в размере, определяемом коллективным трудовым договором, или в большей сумме, в зависимости от финансовых возможностей и решения работодателя. Она предоставляется работнику на основании его письменного запроса в любое время года или добавляется к заявлению на отпуск в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса.

Материальная помощь может быть предоставлена в соответствии с коллективным трудовым договором, членам профсоюза, в случае, если он предусматривает такие условия, при возникновении следующих событий: брак, рождение ребенка, смерть члена семьи работника, болезнь работника и др.

Также предоставление материальной помощи может быть достигнуто посредством коллективных соглашений на отраслевом уровне, согласованных и подписанных социальными партнерами в условиях, предусмотренных Конвенцией. Одновременно будут определены средства для финансирования этих расходов.

В случае предоставления материальной помощи из средств профсоюзов, не облагаемый налогом предел равен среднемесячной заработной плате по экономике, ежегодно прогнозируемой и утверждаемой правительством, за исключением помощи, предоставляемой в случае смерти и/или болезни сотрудника или его родственников I степени.


 
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