Курение во время беременности повышает риск развития гиперактивности у ребенка, - ученые

У детей, матери которых курили во время беременности, риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности в три раза выше.

К такому выводу пришли специалисты из Университета Турку в Финляндии. В ходе проведенных ими исследований был использован котинин - биомаркер, который с высокой точностью позволяет определить, насколько зародыш подвержен влиянию никотина.

- У детей, матери которых много курили в период беременности, риск развития синдрома гиперактивности оказался более чем в три раза выше, чем у тех детей, содержание котинина в крови матерей которых было низким, - указали специалисты.

В ходе исследования содержание этого вещества в крови женщин измеряли в первом и втором триместрах. Всего эксперимент охватил свыше тысячи матерей и их детей, родившихся в 1998-1999 годах, у которых был диагностирован синдром гиперактивности.

Ученые отмечают, что курение - это не единственная причина развития синдрома, но оно провоцирует болезнь наряду с наследственностью и социальными факторами. Руководитель исследовательской группы, профессор Андре Соурандер уточнил, что если женщина бросает курить до беременности, это может снизить риск последующего проявления синдрома у ребенка, пишет ТАСС.

Дети с синдром дефицита внимания и гиперактивности испытывают трудности с концентрацией внимания и плохо контролируют свою импульсивность. Во взрослом возрасте у них возможны снижение интеллекта и проблемы с восприятием информации.

В Финляндии в начале беременности курят 12,5% женщин, а 7% не отказываются от этой привычки в течение всего времени вынашивания ребенка.