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Технологии
Молдаване всё чаще покупают посредством интернета
28.02.2019

Мировые тенденции берут своё. Онлайн-покупка становится всё более и более популярным явлением в Республике Молдова, особенно в свете того, что количество людей, имеющих доступ к интернету, в нашей стране составляет 1,84 млн человек (данные представлены на конец 2018-го года). Тенденция роста уровня онлайн-торговли давно просматривается во всём мире, но для Молдовы это до недавнего времени было в диковинку. 

Однако сейчас ситуация изменилась – опрос компании Gemius показал, что более ста тысяч молдавских пользователей интернета совершают онлайн-покупки как минимум несколько раз в месяц. А если учитывать и тех, кто оплачивает счета по интернету, то количество вырастает до 200 тысяч.

Для достоверных сравнений такие же исследования компания проводит и в других странах – всего более чем в 30 государствах, собирая информацию о частоте пользования интернетом и общем профиле пользователей. 

Молдавское исследование было проведено совместно с Бюро аудита тиражей и интернета (БАТИ).


 
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