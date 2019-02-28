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Политика
Государственный герб, весы и урна для голосования: ЦИК Гагаузии утвердил свой новый логотип
28.02.2019

В адрес избирательной комиссии поступило несколько вариантов логотипов.

Сегодня, 27 февраля, на очередном заседании Центральной избирательной комиссии Гагаузской автономии был утвержден новый логотип ведомства. Председатель ЦИК Иван Комур рассказал об объявленном ранее конкурсе по созданию логотипа.

В адрес избирательной комиссии поступило несколько вариантов логотипов, разработанных жителями автономии Петром Койнак и Дмитрием Драган. Победил эскиз Дмитрия Драгана. Победитель получил диплом и денежное вознаграждение в сумме 3 000 леев.

Новый логотип ЦИК Гагаузской автономии имеет следующий вид: на фоне флага Гагаузии расположены государственный герб, весы и урна для голосования.


 
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