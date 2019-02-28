Брюссель никогда не ставил нас перед выбором? Неужели?

Несколько дней назад КП напечатала статью А.Муравского, в которой сей господин обрушился c критикой на посла РФ в Румынии. Дескать, договор об ассоциации - это наше все! Я написал реплику. Мои друзья в Facebook видели. Сегодня нашел и ответ российского посольства в Румынии. Значит, писал не зря. Дам отрывок.

«Несколько слов о Молдавии, Румынии, Евросоюзе и их торговле с Евразийским экономическим союзом.

В посольстве с удивлением ознакомились с напечатанными в «Комсомольской правде в Молдавии» материалами со ссылкой на комментарии бывшего министра экономики Республики Молдова Александра Муравского и сайта Omg.md.

Что касается утверждения г-на А.Муравского о том, что Брюссель никогда не ставил своиx партнеров (в том числе по соглашениям об ассоциации), особенно в зоне реализации так называемой политики «Восточного партнерства» Евросоюза, перед выбором: «ЛИБО ВОСТОК, ЛИБО ЗАПАД», то эти высказывания могут вызывать только громкий смех у тех, кто знаком с реальными фактами.

В качестве иллюстрации приведем один пример, который должен быть хорошо известен в Европе, Румынии и Молдавии.

В 2013 году, когда действующий президент Украины В.Янукович на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе лишь попросил дать ему немного времени, чтобы лучше ознакомиться с проектом соглашения об ассоциации, в Брюсселе разразился «политический шторм».

Главу украинского государства «заклеймили» чуть ли не как «марионетку Москвы», на киевском Майдане тут же появились большие группы протестантов, которые уже через пару месяцев атаковали силы правопорядка с помощью «коктейлей Молотова» и других «демократических методов».

В кульминационной точке кризиса (февраль 2014 года) министры иностранных дел ведущих стран Евросоюза – Франции, Германии и Польши – поставили свои подписи под соглашением между В.Януковичем и украинской оппозицией о проведении через десять месяцев демократических выборов. Буквально на следующий день радикальные, по сути неофашистские, силы на Майдане растоптали это соглашение под «гробовое молчание» Брюсселя.

Новое правительство Украины соглашение об ассоциации подписало быстро и без тщательного изучения.

В этот момент возникла как раз ситуация, когда пользовавшаяся привилегиями в зоне свободной торговли СНГ (а значит, в том числе с Россией и другими государствами ЕАЭС) Украина получила режим свободной торговли с Евросоюзом.

У России такого режима торговли с Евросоюзом не было, и Москва предложила провести трехсторонние консультации для нахождения компромиссного решения с целью защитить свой внутренний рынок. Евросоюз фактически сорвал их, отказываясь должным образом учитывать законные торгово-экономические интересы России…

Как это сопоставимо с утверждениями господина А.Муравского, представляем судить самим читателям.

Главный вывод, который напрашивается: надо с осторожностью относиться к высказываниям, основанным на плохом изучении первоисточника, собственно той информации, которая является объектом комментария…

Что касается подлинных причин нынешних торгово-экономических сложностей Республики Молдова, уже несколько лет являющейся ассоциированным членом Евросоюза, то посол о них ничего не говорил. Г-ну А.Муравскому, который имеет опыт руководства министерством экономики РМ, что говорится, наверное, должно быть виднее.

Но, насколько мы можем судить по неблестящему состоянию экономики страны, указанное соглашение об ассоциации с Евросоюзом пока слабо помогает… Пожелаем Молдавии удачи в торговле».

Богдан ЦЫРДЯ, Facebook