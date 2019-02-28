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Политика
Кто стал депутатом от партии Шора
28.02.2019

По итогам парламентских выборов 24 февраля, согласно предварительным результатам, представленным Центральной избирательной комиссией, партия Шора получила семь депутатских мандатов, из них два – в одномандатных округах. 

В числе прошедших в парламент присутствует и лидер политформирования Илан Шор, приговорённый судом первой инстанции к семи годам лишения свободы как экс-председатель административного совета Banca de Economii, передаёт IPN.

Партия Шора одержала победу в Орхее – это сделал сам Илан Шор (18), а Марина Таубер первенствовала в округе №19 (Орхей, Резина, Криулень, Дубэсарь). Эти же кандидаты занимали и первые две строчки в списке, находясь на первом и втором местах соответственно.

Согласно партийному списку, мандат депутата получил Петру Жардан, генеральный директор компании „Avia –Invest”, управляющей Кишинёвским международным аэропортом, а также генеральный секретарь партии Мария Албот. Кроме того, депутатские мандаты достались адвокату Илана Шора Денису Уланову, вице-примару Орхея Регине Апостоловой (которая баллотировалась в примары столицы, но была отстранена от участия в выборах), а также юристу Вадиму Фотеску.


 
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