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Общество
Кишинев ждет генеральная уборка
28.02.2019

Она начнется 4 марта и продлится почти до самой Пасхи. Со следующей недели в Кишиневе начнется "генеральная весенняя уборка", которая продлится до конца апреля. В этот период работники Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства проведут уборку территорий, находящихся в их управлении.

Начальник Департамента благоустройства и санитарии Василий Ефрос заявил для IPN, что после очистки снега, сотрудники ГУЖКХБ перешли к эвакуации песка с обочин дорог. Также проводятся работы по промывке улиц. Рабочие убрали листья во дворах жилых домов, а также с других территорий, которые находятся в их ведение.

"Генеральная весенняя уборка” закончится в преддверии пасхальных праздников. Помимо уборки ведомственных территорий, будут организованы мероприятия по уборке берегов реки Бык, а также импровизированных свалок. Планируется также мобилизовать и кишиневцев, чтобы они приняли участие в весенней уборке.

В обязанности управления входит и уборка детских игровых площадок, платформ по сбору бытовых отходов, зеленых насаждений во дворах.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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