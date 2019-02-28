Движение Antimafie призвало оппозицию отказаться получать мандаты депутатов

Народное движение Antimafie предложило Меморандум для избранных в парламент партий с целью демонтажа захваченного государства.

В распространенном документе отмечается, что после парламентских выборов, организованных по правилам Владимира Плахотнюка, Молдова по-прежнему остается захваченным государством.

"В ситуации, когда так называемая оппозиция не выиграла выборы, а государство остается подчиненным мафиозным интересам", возглавляемое Серджиу Мокану Движение видит только один способ освободить захваченное государство: "после утверждения мандатов депутаты от "ACUM" и Партии социалистов должны отказаться получать свои мандаты и выдвинуть ряд условий, целью которых является проведение досрочных парламентских выборов.

Движение Antimafie предложило целый ряд условий, которые должны быть утверждены на единственном чрезвычайном заседании нового парламента, на котором будет изменен Кодекс о выборах.

Среди этих условий: возврат к пропорциональной избирательной системе по единому избирательному округу и снижение порога для прохождения партий до 3%; изменение норм финансирования избирательной кампании исключительно из средств госбюджета, с равными квотами для всех кандидатов; широкая либерализация условий для участия в выборах молдавских граждан, проживающих за рубежом.

Одним из особых условий, на котором настаивает Движение Antimafie, является ограничение участия в выборах частных СМИ. "Утверждение чрезвычайных норм по проведению агитации и предвыборных дебатов исключительно в эфире Компании Teleradio Moldova. Запрет любого проявления предвыборной рекламы, авторских программ или политических ток-шоу на частных телевидениях и радио на протяжении всей избирательной кампании", - отмечается в Меморандуме.

По мнению Движения, "любая формула участия во власти прошедших в парламент партий по результатам выборов 24 февраля лишь углубит политический кризис экономический и социальный коллапс Республики Молдова".

Лидер Движения Серджиу Мокану добавил, представляя на пресс-конференции условия для оппозиции, что в случае отказа от мандатов, они не перераспределяются другим партиям, участвовавшим в выборах, „а нахождение Блока ACUM в оппозиции в течение четырех лет позволит Владимиру Плахотнюку сформировать парламентское большинство, купив несколько депутатов у ACUM, как купил в прошлом депутатов от Либерально-демократической партии”.

Согласно предварительным результатам прошедших 24 февраля выборов, в парламент прошли Партия социалистов (35 мандатов), Демпартия (30), Блок ACUM (26), Партия "ШОР" (7) и еще 3 одномандатника.