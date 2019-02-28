Игорь Додон - о сценариях развития событий в парламенте Молдовы после выборов

Глава государства считает, что есть вероятность четырех легитимных сценариев и одного незаконного.

Если Конституционный суд утвердит результаты прошедших в стране парламентских выборов, есть несколько сценариев дальнейшего развития событий. Об этом президент Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”, сообщает aif.md.

Глава государства, в частности, отметил, что есть вероятность 4 теоретических легитимных сценариев и одного, который он считает нелегитимным.

– Первый сценарий – демократы делают коалицию с “Акум”, то есть, с правыми. Я понял, что уже пытаются вести переговоры на эту тему. У одних 30 мандатов, у других – 26. Это “комфортное” парламентское большинство. В этом случае пусть они создают коалицию, пусть выносят свои предложения президенту, и мы будем их рассматривать.

- Второй вариант – социалисты создают коалицию с “Акум”. Я говорю теоретически, чтобы кто-то не думал, что ведутся какие-то переговоры. У социалистов 35 мандатов, у “Акум” – 26. 61 мандат. Это коалиция, потому что я слышал разные варианты, и мне пишут разные сообщения наши и другие избиратели, справа, чтобы было ситуативное голосование. Но любое ситуативное голосование закончится тем, что на второй день Конституционный суд просто это отменит, о чем вы говорите? Если вы хотите между собой договариваться – садитесь и создавайте коалицию. Игры не получится, потому что нужно избрать спикера, премьера, договариваться, как менять законы, чтобы поменять ситуацию в КС и так далее.

- Третий вариант, теоретический, ПСРМ-ДПМ, четвертый – это досрочные парламентские выборы. Это 4 легитимных сценария, при которых не идет подкуп депутатов и, что очень важно, ни в одном из них не должно быть партии “Шор”, с учетом того, кто там в этой партии. Социалисты с партией “Шор” сотрудничать не будут. Это однозначно, – сказал Додон.

Пятый, нелегитимный, по словам президента, заключается в том, что демократы вместе с партией “Шор” могут попытаться подкупить депутатов из других партий и предложить президенту кандидатуру премьера и так далее.

– Этот сценарий нелегитимный, я говорил об этом и послам США, ЕС, России, с которыми я вчера встречался. В этом случае у президента есть достаточно аргументов не принимать предложения этого непонятного большинства, которое не соответствует выбору народа 24 февраля и не подписывать никакие документы. А если они попытаются какими-то непонятными схемами снять президента с должности, тогда президент призовет народ на площадь, – отметил он.

Подводя итог, глава государства отметил, что не верит в то, что ПСРМ, “Акум” и ДПМ смогут договориться между собой и создать коалиции. Не верит он и в ситуативное голосование. Наиболее вероятными президент считает сценарий досрочных парламентских выборов или же пятый, нелегитимный.

– Я не вижу возможности, чтобы три эти партии договорились. Если начинается скупка депутатов – я это не приму. Ребята, лучше не пробуйте это. Я это не подпишу и призову народ выйти на площадь, и уверен, что люди выйдут. Чем это закончится – не знаю. Поэтому или договаривайтесь между собой, если же нет – я беру кандидата в премьер-министры, вы не голосуете, два-раза проводим процедуру, распускаем парламент и все, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что заявление о формировании большинства, согласно демократическим нормам, должна делать ПСРМ, которая получила наибольшее количество голосов.

– После утверждения результатов Зинаида Гречаный должна выйти и сказать: “Уважаемые граждане, вот наши принципы, которые мы обещали избирателям. Мы предлагаем, кто из партий хочет вести переговоры по этим принципам – пожалуйста, давайте будем их вести”. Так правильно. Если кто-то готов обсуждать – давайте обсудим. Не готовы – значит, не готовы, – подытожил он.

ПАВЕЛ МУНТЯН