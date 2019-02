Интервью Главный претендент на победу в «Евровидении 2019» в Молдове Максим Завидия В эксклюзивном интервью «Комсомолке» певец рассказал, что на самом деле с ним происходит и как он готовится к "Евровидению 2019" в Молдове. Новость о том, что главный претендент на победу в финале национального отбора «Евровидение-2019» в Молдове Максим Завидия слег из-за серьезных проблем со здоровьем, широко муссировалась в прессе. Мы решили связаться с Максимом и узнать, что же на самом деле произошло, как он себя чувствует и продолжит ли борьбу за победу. - Максим, как вы себя чувствуете? - Спасибо, уже намного лучше. - Говорят, что вы чуть не расстались с жизнью. Что с вами произошло? - Перед самым финалом у меня случились серьезные проблемы со здоровьем. Заболевание серьезное, развивается стремительно и без своевременного лечения действительно угрожает жизни. У меня должны были быть съемки и выступления в Москве. Буквально на второй день после прилета прямо на репетиции пришлось вызвать врача, потому что начались нестерпимые боли в ноге. После обследования пришлось срочно лечь в больницу в Москве, врачи поставили не очень хороший диагноз - венозный тромбоз — заболевание, которое без надлежащего и незамедлительного лечения угрожает жизни. Пришлось отказаться от выступлений и лечь в больницу. Слава богу, что попались хорошие врачи и удалось достаточно быстро выйти из острой стадии. Выписали меня через 10 дней после госпитализации, и я смог вернуться в Молдову. - Вам удается готовиться к финалу национального отбора «Евровидение-2019»? - Да, репетиции продолжаются. Сейчас я чувствую себя намного лучше, продолжаю лечение по большей части на дому. Скоро мне снова придется ехать в Москву, лететь не могу, потому что врачи запретили, при тромбозе категорически запрещаются авиаперелеты. Но в течение некоторого времени мне раз в месяц необходимо проходить диагностику в Москве. Я и здесь наблюдаюсь, но я такой человек, что для надежности лучше обращусь к нескольким специалистам. Что касается подготовки номера к финалу Евровидения, я по мере своих возможностей стараюсь делать все, что от меня требуется. Репетиции длятся не один час и, если устаю стоять, присаживаюсь. Для меня важно принимать участие в конкурсе, сейчас достаточно непростой период - Многие считают, что ваша песня I will not surrender (Я не сдамся) стала в какой-то степени пророческой. - Я бы сказал, что это просто роковое стечение обстоятельств. Хотя еще до того, как случились неприятности со здоровьем, многие, говорили мне, что эта песня, звучит как пророчество, но я стараюсь в это не верить. - В наше время в любых действиях публичных людей усматривают попытку пиара. Не боитесь ли вы, что и вас обвинят в пиаре? - Считать и говорить можно, что угодно. Венозный тромбоз - это не только сумасшедшие боли, но угроза для жизни. Я вообще против такого грязного пиара, об этом все знают. О том, что я серьезно заболел перед финалом конкурса, стало известно только потому, что на эмоциях близкие или кто-то из команды об этом рассказали. Дело в том, что из-за болезни начали срываться запланированные выступления, съемки и здесь, в Молдове, и в Москве. Люди думали, что я специально отказываюсь и не хочу выступать, поэтому пришлось рассказать о настоящей причине срыва выступлений. Только из-за этого о моих проблемах со здоровьем стало известно. Пусть говорят что угодно, это их право. Я никого переубеждать не буду. Мне спекулировать на этом вообще не нужно. Мне не нужна какая-то дополнительная реклама. Я в принципе в такого роде рекламе не нуждаюсь и не нуждался. Напомним, что финал национального отбора «Евровидение-2019» состоится уже в эту субботу, 2 марта. Максим Завидия с песней I will not surrender будет выступать под номером пять. НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ

kp Наш канал в Telegram Количество просмотров: 83 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости