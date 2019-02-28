О чем думают кишиневцы: Только о болезнях!

Трихолог, флеболог, вертебролог и прочие специалисты — их ищет каждый третий.

Социальные сети не только пожирают наше время, но и бывают полезными. В них появилась масса групп, в которых можно узнать много полезной информации. Также можно узнать, чем дышат жители молдавской столицы, что ищут, чего боятся и в чем нуждаются. Так вот, при поверхностном анализе обнаруживаешь, что больше всего наши жители нуждаются во врачах. Кого только не ищут — начиная от педиатров (кажется, чаще всего), заканчивая трихологами, флебологами и другими редкими специалистами.

Просят рекомендации, контакты, мнения. Вот только если с контактами все понятно, то как сделать вывод из многочисленных, диаметрально противоположных мнений разных пользователей — непонятно. Один пишет, что это лучший во вселенной специалист, другой — что худший в мире. Про одного и того же доктора пишут, что «вот этот не берет», а другие утверждают, что он «страшный взяточник». Но, по крайней мере, человек, попросивший посоветовать ему специалиста, получил всевозможную о нем информацию. И заодно «взрыв мозга».

Кстати, посты с вопросами о врачах всегда набирают большое количество комментариев. Опытные, к сожалению, у нас в этом вопросе люди. У каждого есть солидный багаж. Спроси у них про межпозвоночную грыжу — расскажут, что делать от начала и до конца, от операции отговорят даже, если вы уже собрали сумку для предстоящей операции. Про родинку вашу тоже все расскажут, определят, нужно ее удалять или нет.

Другая топовая тема в запросах кишиневских пользователей — куда отдать ребенка. Чаще всего спрашивают про детские сады, в том числе частные. Кроме того, просят контакты различных педагогов. Интересно, что часто ищут занятия по румынскому и английскому для 4-летних детей. 950 леев в месяц за румынский три раза в неделю и 1200 леев за английский для малыша готовы платить!

Самые счастливые кишиневцы, которые пока не ищут врачей и не паникуют, что их 5-летний ребенок еще не знает 3 языков, находятся в поиске направлений для отдыха. Это — следующая основная тема обращений за советом в соцсетях и одна из тех, которые очень любят комментировать бывалые путешественники. «Бывалые» это те, кто один раз там был и теперь готов все вам рассказать про то, куда надо ехать, а куда — нет, потому что там только 3, а не 5 видов супа.

Главное, что взаимопомощь в нашей стране присутствует! Хотелось бы, чтобы жителей нашей страны все реже спрашивали о болезнях и чаще просили совета о том, куда интересней слетать!

ЛИДИЯ ТКАЧ