Удивительное рядом: Наличие притона в домах жителей Кишинева – гарантия безопасности жильцов!

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Общество
Мы не раз писали о том, как сотрудники правоохранительных органов практически бездействуют, когда обеспокоенные жильцы сообщают им о наличии в какой-либо квартире наркоманского или сексуального притонов. Однако, не все так просто и плохо.
Как не парадоксально с точки зрения мирных граждан, но иногда полиции выгоден притон на своей территории… Помимо того, что полицейские (теоретически возможно!) имеют мзду с притона, они обладают помимо этого оперативной информацией обо всем, происходящем в районе, а так же и своеобразным " резервом" на случай крупного ограбления.
Случись что - куда преступники понесут добычу (в притон!), откуда оперативно можно почерпнуть информацию о том, что творится на районе (из притона!), ну и так далее…
Но самое удивительное, что наличие притона и постоянное шмыганье туда сотрудников МВД – более-менее сносная гарантия безопасности жильцов дома. Под таким контролем и преступлений меньше.
Не так? Давайте спорить!
ИГОРЬ КРУДУ
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