Удивительное рядом: Наличие притона в домах жителей Кишинева – гарантия безопасности жильцов!

Мы не раз писали о том, как сотрудники правоохранительных органов практически бездействуют, когда обеспокоенные жильцы сообщают им о наличии в какой-либо квартире наркоманского или сексуального притонов. Однако, не все так просто и плохо.

Как не па­радок­сально с точки зрения мирных граждан, но иногда по­лиции вы­годен притон на своей терри­тории… Помимо того, что поли­цейские (тео­рети­чески воз­можно!) имеют мзду с при­тона, они обла­дают по­мимо этого опера­тивной ин­форма­цией обо всем, происхо­дящем в районе, а так же и своеоб­разным " ре­зервом" на случай круп­ного ограб­ления.

Слу­чись что - куда преступ­ники по­несут до­бычу (в притон!), от­куда опера­тивно можно по­черп­нуть информацию о том, что тво­рится на районе (из при­тона!), ну и так далее…

Но самое удивительное, что наличие притона и постоянное шмыганье туда сотрудников МВД – более-менее сносная гарантия безопасности жильцов дома. Под таким контролем и преступлений меньше.

Не так? Давайте спорить!

ИГОРЬ КРУДУ