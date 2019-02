На устах Молдавская глава законов Мерфи Зако́н Ме́рфи (англ. Murphy's law) — шутливый философский принцип, который формулируется следующим образом: Всё, что может пойти не так, пойдет не так (англ. Anything that can go wrong will go wrong). Приписывается капитану Эдварду А. Мерфи, инженеру Лаборатории реактивного движения, служившему на авиабазе Эдвардс в 1949 году. Есть предложение. Сделайте паузу на пять минут в делах. Прочитайте молдавскую главу законов Мерфи, написанную специально для марта 2019 года в последний день зимы. Закон несправедливости Плахотнюка – Додона – Санду. Время, которое вы посвятите обдумыванию действий Плахотнюка, Додона и Санду, обратно пропорционально времени, которое вы сможете уделить анализу квартального отчета о продажах. Парадокс времени Волошина - Point-а. Количество полезной информации, если вы весь день проведете на Point.md, или вечером пять минут просмотрите полезные для вас новости, абсолютно идентично. Закон откладывания встреч. Все важные встречи, которые вы отложили на период “до выборов”, а потом на период “пока что-то станет понятно”, не исчезают в природе бесследно. Их все равно придется провести, потратив в будущем ровно столько времени, сколько вы не потратили в прошлом. Аксиома тёти Марии. Когда уборщица тётя Мария говорит вам, что хватит сегодня думать о политике, а лучше идти домой к жене и детям, вкусно поужинать и поиграть с детьми, она, черт побери, абсолютно права. Принцип искривления предсказаний. Все, что вы попытаетесь предсказать о расстановке сил в молдавской политике и распределении кресел в будущем Правительстве, произойдет не так, как вы предсказываете. Исключение из правила искривления предсказаний. Сразу же после назначения нового премьер-министра от пяти до десяти ваших друзей позвонят вам со словами: “Я же тебе говорил, что его назначат премьер-министром”. Гипотеза прерывности дорожного континуума. Предположительно количество ям на трассе Кишинев-Леушены не должно влиять на количество неотвеченных деловых писем в вашем почтовом ящике. Поправка к налоговому детерминизму. Когда вам кажется, что хуже условий для бизнеса, чем в Молдове нет, напомните себе, что налог на прибыль в Румынии – 16%, НДС – 24%, а в Украине есть военный сбор, который удерживается у работника в размере 1,5%. Правило пяти лет. Через пять лет вы не сможете вспомнить, почему вы столько времени думали о расстановке сил в молдавском Парламенте в марте 2019 года. Заключительный комментарий Мерло. Великой ценностью в жизни является бокал хорошего Мерло. ПАВЕЛ ЗИНГАН

