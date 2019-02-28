«Расклад сил в избранном парламенте уникален»: политолог Илья Кисилев об итогах выборов

Итоги выборов в парламент Молдовы создали ситуацию цейтнота, когда три партии получили практически равное число депутатов.

Политолог Илья Киселёв оценивает результаты распределения партий в новом парламенте как уникальные для Молдовы. ПСРМ, ДПМ и ACUM могут считать себя победителями в равной степени, де-факто обладают «равными» весами и антагонистичны друг к другу.

- Расклад сил в избранном парламенте в чем-то уникален. Приблизительно равное число голосов набрали три партии, каждая из которых, на первый взгляд, антагонистична двум другим. Еще одна политическая сила – партия «Шор» прошла в парламент исключительно для того, чтобы «лечь» под Демократическую партию, приплюсовав свои 7 мандатов к голосам демократов. ACUM заявляет о невозможности каких-либо коалиций ни с социалистами, ни с демократами. При этом лидеры блока Майя Санду и Андрей Нэстасе испытывают давление сразу с двух сторон, - отметил Илья Кисилев.

По его словам, выборы не сняли вопрос о том, каким будет следующий парламент, какие политические силы сформируют правительство и каким путем пойдет дальше страна. ЕС давит на ACUM с целью создания коалиции с ДПМ и недопущения социалистов к власти. Но для ACUM партнерство с ДПМ является политическим самоубийство, которое на следующем электоральном цикле грозит оставить блок без избирателей.

- На них давят Брюссель и Вашингтон, которые и создавали, собственно, эти две проевропейские партии для формирования новых проевропейских коалиций с демократами. Потому что сами по себе лидеры ACUM власть в Молдове удержать не способны. Без Плахотнюка, в подчинении которого находятся силовые структуры, Генеральная прокуратура и судебная система, проевропейская коалиция долго не протянет. С другой стороны, на Майя Санду и Андрей Нэстасе давят те простые сторонники и часть функционеров ACUM, которые поверили в антиолигархическую повестку избирательного блока и требуют создания «ситуативной коалиции» с социалистами для удаления всех ставленников Плахотнюка из государственных структур и проведения после этого новых досрочных выборов. По результатам состоявшихся выборов такой вариант развития событий вполне реален, но маловероятен, поскольку никак не входит в планы западных кураторов блока ACUM, - считает политолог.

По его словам, наиболее вероятным представляется вариант новой прозападной коалиции в составе ДПМ, ACUM и партии «Шор». Демократы при таком раскладе готовы на формальную коалицию с любой партией, но контроль над силовыми органами и правительством они в любом случае оставят за собой.

Программа ПСРМ также исключает возможность долговременного союза с ДПМ и ACUM. Социалисты увеличили представительство в парламенте, но получить намеченные 50 мест им не удалось. При этом в случае досрочных выборов партия может еще более укрепить представительство в парламенте.

- Что касается Партии социалистов, то она заняла позицию, также исключающую возможность каких-либо коалиций с теми партиями, которые прошли в парламент. Это принципиальная позиция партии, набравшей наибольшее число голосов на состоявшихся выборах. И присутствует ощущение, что в случае повторных выборов этот результат будет еще выше. При этом по сравнению с предыдущими выборами Партия социалистов получила на 10 мандатов больше. Именно поэтому вызывает недоумение попытки отдельных бывших политиков левого толка представить прошедшие выборы как поражение социалистов, - считает политолог

Кисилев отметил, что главной неожиданностью выборов стала позиция властей Приднестровья, кулуарно поддержавших демократов.

- Если в предыдущих случаях парламентских и президентских выборов организация голосования для жителей Приднестровья наталкивалась на препятствия со стороны администрации Тирасполя, то в этот раз все было наоборот. Стройные колонны автобусов со специальными наклейками на лобовом стекле беспрепятственно проезжали через посты молдавских и приднестровских силовых структур, контролирующих линию разделения.

Очевидно, что подвоз приднестровских избирателей был хорошо организован с приднестровской стороны. Что примечательно – для этого использовался даже автобус футбольного клуба «Шериф», что окончательно снимало вопрос о том, какая именно структура проявила такое усердие в обеспечении явки приднестровцев на избирательные участки, - напомнил Кисилев.