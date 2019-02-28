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Сериал "Хакервилль" молдавского режиссера Игоря Кобылянского получил несколько наград
28.02.2019

Прототипом города является румынский Рымнику-Вылча. Премьера сериала «Хакервилль» состоялась 4 ноября 2018 года. Его рейтинг в IMDb — 7.8. Фильм снимался в Тимишоаре.

Прототипом города Хакервилль является румынский Рымнику-Вылча, о котором в 2011 году Wired выпустил захватывающую статью. В ней рассказана история маленького города со 120-тысячным населением, который за два десятилетия после падения режима Чаушеску превратился в европейскую столицу киберпреступности.

«Дорогие автомобили ездят по улицам Рымнику-Вылча в сторону центра — последние модели BMW, Audi и Mercedes, за рулем которых двадцатилетние мужчины, увешанные золотыми цепями и мчащиеся на красный свет», — пишет Wired.

Фото: kinopoisk.ru

Когда-то бывший индустриальным городом — здесь открылась первая в Румынии типография и бумажная фабрика — Рымнику-Вылча стал европейским центром для интернет-мошенников. Здесь сложно заработать другим способом: в городе есть всего один торговый центр, который местные называют «Музеем». Практически все ходят туда только чтобы поглазеть. «Те, кто не занимается интернет-мошенничеством, не могут позволить себе что-то там купить», — говорит румынский блогер Михай Василесчу.

В 2014 году румынские хакеры украли более $1 млрд. Это лишь 1/400 всего ущерба от интернет-мошенничества за год, но для небольшой страны юго-восточной Европы это немало. Мошенники Рымнику-Вылчи — это не крутые хакеры, взламывающие корпорации. Чаще всего, они промышляют в мелких и средних масштабах — взламывают кредитки, отправляют кирпичи вместо смартфонов покупателям на eBay или создают скиммеры, которые снимают информацию о кредитках с банкомата, пишет VC.ru.

НИКИТА ЗВЕРЕВ


 
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