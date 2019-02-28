Суд неожиданно приостановил рассмотрение второго дела Филата

Адвокатам Влада Филата удалось приостановить дело в отношении их клиента подключив к процессу Конституционный суд.

Сегодня, 28 февраля, на судебном заседании по второму уголовному делу в отношении Влада Филата было принято решение о простановке рассмотрения дела. Теперь часть позиций стороны обвинения должен проанализировать Конституционный суд.

- Суд рассмотрел ряд запросов, которые были поданы на первом слушании и остановился на этом. Я имею в виду ходатайство о неконституционности некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса, которое суд решил удовлетворить. Это наш маленький успех, поскольку инстанция посчитала обоснованным этот запрос и отправила его в Конституционный суд. Судьи не высказались по другим обращениям, поскольку решили приостановить разбирательство. Подождем решение Конституционного суда, - заявил unimedia.info адвокат Филата Виктор Мунтяну.

Ранее сын Влада Филата Лука обратил на себя пристальное внимание полиции после того, как приобрел у одного из самых дорогих дилеров Англии в Мэйфэйре роскошный автомобиль Bentley Bentayga, уплатив за него 200 000 фунтов. Также, новоиспеченный студент поступил крайне опрометчиво, когда присмотрел себе «холостяцкую квартирку» в одном из самых престижных районов Найтсбридже с видом на площадь Кадоган. Юный мажор проживает по соседству с Букингемским дворцом. Цена составила 390 000 фунтов стерлингов.