28 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Налоговая служба займется кишиневскими «маршрутчиками»
28.02.2019

Государственная налоговая служба предупреждает пассажирских перевозчиков из Кишинева - начинаются проверки этого сектора.

Экономические агенты, которые предоставляют услуги в области пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в столице, подвергнуться проверкам налоговых инспекторов в марте 2019 года.

Проверки будут проводиться в контексте многочисленных случаев нарушения положений действующего законодательства, что увеличивает риск его несоблюдения так как не отражаются все доходы и, соответственно, снижаются налоги и сборы, попадающие в государственный бюджет.

Сотрудники национального налогового органа будут осуществлять как необъявленные проверки, так и надзор за деятельностью пассажирских перевозчиков непосредственно под прикрытием.

В связи с этим Государственная налоговая служба рекомендует налогоплательщикам соблюдать действующее законодательство, а пассажирам - запрашивать проездные билеты.


 
Количество просмотров:
72
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.