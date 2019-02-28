Налоговая служба займется кишиневскими «маршрутчиками»

Государственная налоговая служба предупреждает пассажирских перевозчиков из Кишинева - начинаются проверки этого сектора.

Экономические агенты, которые предоставляют услуги в области пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в столице, подвергнуться проверкам налоговых инспекторов в марте 2019 года.

Проверки будут проводиться в контексте многочисленных случаев нарушения положений действующего законодательства, что увеличивает риск его несоблюдения так как не отражаются все доходы и, соответственно, снижаются налоги и сборы, попадающие в государственный бюджет.

Сотрудники национального налогового органа будут осуществлять как необъявленные проверки, так и надзор за деятельностью пассажирских перевозчиков непосредственно под прикрытием.

В связи с этим Государственная налоговая служба рекомендует налогоплательщикам соблюдать действующее законодательство, а пассажирам - запрашивать проездные билеты.