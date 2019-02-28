Яловенский феномен: почему округ не проголосовал за Монику Бабук

В Яловенском районе местные газеты уже несколько лет как упразднены. Говорят, из-за недостатка финансирования. Но если по правде – виной тому лидеры политических фракций в обоих советах: городском и районном, не поделившие власть над печатным пространством. Когда последний районный рупор «Ora locală» стал равноудаленно информировать жителей райцентра о политических и административных процессах в населенных пунктах, местные элиты потеряли к нему интерес, и он умер.

Все новости яловенцы узнают теперь из ставшего популярным информационного интернет-источника «Ialoveni - orasul soarelui», который в понедельник после воскресных парламентских выборов сообщил: «Сегодня многие руководители государственных учреждений в Яловенах не вышли на работу… Они настолько преуспели в том, чтобы заставить чиновников и граждан проголосовать в округе №22 за кандидата ДПМ Монику Бабук, что в день голосования не сомневались в своей победе. Поражение морально убило их. Выборы доказали: яловенцев не купить ни троллейбусами, ни новыми лифтами, ни тракторами, ни другими предвыборными подарками. Вы должны просто оставить их в покое. Потому что здесь люди думают и информированы».

Это своеобразная памятка ДПМ на будущее, потому что впереди - выборы местные.

Кандидат с шансами на победу

Что же это за феномен такой - яловенские избиратели? Почему они не клюнули на посыпавшиеся на них перед выборами золотым дождем блага цивилизации? Ведь по логике Демпартии, которая потратила миллионы на то, чтобы заманить яловенцев в свою предвыборную ловушку, жители района должны были целовать своим благодетелям ноги. А они сразили их наповал своим сокрушительным голосованием.

8 процентов разницы показало состязание между финалистами выборной гонки: тяжеловесом в политике Моникой Бабук и недавним выпускником ТУМ Ливиу Вовком, кандидатом от блока АCUM. 2176 голосов разделяют министра культуры, образования и исследований и новичка в политике, который даже в местные органы ни разу не успел избраться.

Зачем Бабук прописалась в Яловенах

Все предвыборные дни с большого панно в центре города на яловенцев смотрело улыбающееся лицо довольной своей жизнью и статусом в обществе Моники Бабук. Леди в туфельках - потому что всегда в машине, леди со столичного асфальта – даже если бы она смотрела на яловенцев с панно в течение всего предвыборного года, все равно для сельчан, не вылезших еще из грязи и привыкших к грунтовым дорогам, своей она не стала бы никогда. Даже несмотря на то, что перед выборами официально прописалась в Яловенах.

Но все знают, что это обычный предвыборный трюк. Как и нарезанные под диктовку ДПМ округа. Об этом на встречах с избирателями говорил Ливиу Вовк: «В связи с голосованием по одномандатным округам граждан попросту обманули, потому что изначально речь шла о формуле «твой район – твой депутат». Поясню на примере округа Яловень. В его состав входят населенные пункты трех районов: Яловень, Стрэшень и Кэлэраш, хотя численность населения района вполне позволяет создать округ с включением населенных пунктов только этого района. Власти просто вводят людей в заблуждение. И мы должны знать об этом».

Вовк не просто прописан, он в Яловенах родился и здесь живет; и, в отличие от лукавой Моники Бабук, присутствующей в Яловенах лишь на придорожном панно, он с избирателями честен. Он говорит им, что при такой избирательной системе невозможно избрать человека из твоего района или даже независимого кандидата. Голосование не будет иметь никакого смысла, если не отдать голоса за кандидатов с шансами на победу. И второго тура, кстати, не будет. Поэтому очень важно сделать правильный выбор сразу».

Надо отдать должное ACUM – правый блок шел к избирателю без подарков, но с обезоруживающей соперника правдой.

«Розы у нас не приживаются, люди их не любят»

А Демпартию на протяжении всей выборной кампании сопровождает ложь. Чего стоит история с тремя троллейбусами, пущенными по линии Яловены-Кишинев за две недели до выборов. И это подается избирателю как результат неустанных хлопот сердобольной Моники Бабук. А яловенцы, тем временем, спрашивают друг у друга в социальных сетях: какое отношение министр образования имеет к электротранспорту?

Эпопея с троллейбусами тут же отзовется бойкотом потерявших выручку яловенских маршрутчиков, парализовавших движение на окраинах райцентра: люди вынуждены возить детей в школы на такси. Тем временем, перед мэрией Кишинева соберется пикет жителей Рышкановки, где сняли с линии троллейбусы, доезжавшие раньше до Аграрного университета, их без объявлений перенаправят в Яловены.

Чтобы разрешить конфликт, центральная власть идет на беспрецедентный шаг: через неделю добавляет на линию Яловены-Кишинев еще два троллейбуса, доведя их число до пяти. Жителям же Рышкановки – чтобы они не роптали - вместо двух троллейбусов благодетели передают три старых автобуса.

Думаете, об этом шулерстве однопартийцев не известно Монике Бабук? Да прекрасно она все знает и лишь лукаво улыбается жителям Яловен с придорожного панно. А улыбается она потому, что за эту избирательную кампанию много всяких даров от ДПМ людям перепало, и все это, по ее убеждению, должно было сработать.

Дорогостоящая вещь - лифты, даже в столице денег не находится на их замену, а в яловенских многоэтажках эта работа идет вовсю. В конце прошлого года правительство, наконец, пошло на уступки городскому совету Яловень, который на протяжении многих созывов добивался возвращения переданных во временное пользование НПО «Виерул» (позже переименованного в НПО «Кодру») 162 гектаров пахотных земель, и эти земли аккурат перед выборами райцентру вернули. Декларацию об этом сделал примар Яловень, хотя некоторые яловенцы утверждают: в «Мониторул офичиал» этого документа пока что не видели.

Поусердствовала в передаче этих земель, оказывается, та же вездесущая Бабук, отметим, министр образования. Невольно вспоминается сказка Шарля Перро про кота в сапогах, научившего крестьян отвечать королю, что все поля и хлеба принадлежат маркизу Карабасу. Благодаря этому обману, третий сын мельника стал владельцем замка и женился на принцессе.

Только вот выгоду от предвыборного обмана человеку, весьма далекому от сельского хозяйства, извлечь не удалось. Яловенцы по этому поводу шутят: «В депутаты не прошла – надо на местных выборах в примары выдвинуть. Пусть, мол, тоже воспользуется услугами электротранспорта, с помощью которого баллотировалась в Яловенах». - «Не надо так шутить!». - «Надеюсь не встретиться с ней в одном троллейбусе».

Почему протестное голосование не сработало в других округах?

А вот шанс встретиться в троллейбусе с Ливиу Вовком у яловенцев есть – 28-летний парень на машину пока не заработал. Как кандидат в депутаты, в декларацию о доходах внес лишь полученную за 2017-2018 годы стипендию и сумму пособия. Его жена задекларировала зарплату на сумму около 24 тысяч лей.

Яловенский феномен, что бы о нем не говорили, все же неожиданное для молдавской политики явление. Родилось оно в борьбе за депутатское место в одном конкретном округе. Вполне понятно, что не обошлось здесь без протестного голосования жителей, разозленных плахотнюковскими коррумпированными выкормышами, нагло пытавшимися поблизости от столицы купить голоса для своего кандидата. Но почему такое же протестное голосование не сработало в других округах?

И тут надо отдать должное молодой команде Ливиу Вовка, который хоть и сетовал на одном из телеканалов на неудобное время назначенных выборов, «когда с избирателями приходится встречаться в темноте, потому что после пяти часов зимой уже темнеет», тем не менее, когда на улице, когда в домах за чашкой чая честно встречался с жителями не только яловенских, но и страшенских и каларашских сел, не рассчитывая на административный ресурс, позволяющий отрывать людей от работы днем, как это практиковала повсеместно ДПМ.

Если говорить о голосовании по партийным спискам, то Демпартии в 22-м округе все же удалось собрать немало голосов. Лидером - более 90 процентов за ДПМ - стало село Бардар, самое большое в районе, получившее в 2018 году инвестиций более чем на 600 тысяч лей. По партийным спискам прошла в парламент и Моника Бабук - в какой еще стране один и тот же кандидат может иметь такой большой выбор? Но однозначно она никогда не забудет, как прокатили ее на выборах по одномандатному округу в Яловенах.

Мария БУИНЧУК