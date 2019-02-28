Эксперт о сценариях событий после выборов. Какими будут коалиции в Парламенте РМ

«24 февраля 2019 года состоялись выборы, которых долго ждали и много обсуждали. Они прошли по новой избирательной системе». «Нулевом километром» демократии являются свободные и честные выборы. Если они не соответствуют этим двум условиям, то нельзя говорить о демократическом обществе», – отметил аналитик ИРСИ «Вииторул» Ион Тэбырцэ в ходе передачи института на радио «Europa Liberă» – «15 minute de realism economic».

Как сообщает портал ТРИБУНА, Ион Тэбырцэ отметил, что избирательная кампания в Республике Молдова прошла с большими организационными нарушениями.

По его словам, первые данные показывают, что ПСРМ набрала 35 мандатов, ДПМ – 30 мандатов, блок «ACUM» – 26 мандатов, партия «Шор» – 7 и три мандата получили независимые кандидаты. Если бы это была старая пропорциональная избирательная система – ПСРМ набрала бы примерно столько же, но победителем при смешанной системе стала ДПМ, которая набрала на 4-5 мандатов больше, а проигравшими являются блок «ACUM» и партия «Шор».

«Скорее всего, у нас будут досрочные выборы, потому что ни одна партия не набрала большинства в парламенте, но мы могли бы утверждать с 99%-ной долей вероятности, что досрочных выборов не будет. Политформирования потратили очень много денег, поэтому они не будут снова тратить деньги на новую кампанию, при том, что нет никакой гарантии, что они наберут столько же мандатов. В частности, это касается ДПМ, которая сейчас управляет всеми госучреждениями», – считает аналитик Ион Тэбырцэ.

Он отмечает, что ПСРМ больше не сможет прийти к власти самостоятельно, а только в коалиции с ДПМ. «В то же время, при любых условиях, власть будет в руках ДПМ. Естественно, к демократам присоединятся семь депутатов от ПШ и два независимых кандидата от левобережья Днестра, и не исключено, что и третий, который был избран по округу Кахул. ДПМ может получить власть вместе с ПСРМ, создав широкую коалицию про-Молдова. Другой сценарий – тот, который ДПМ использовала в конце 2015 года – вербовка депутатов из других парламентских фракций. Это означало бы массовую миграцию 11-12 депутатов для создания простого правящего большинства, скорее всего, от ПСРМ, потому что представителей блока «ACUM» будет сложнее переманить. Скорее всего, блок «ACUM» уйдет в жесткую оппозицию, которая будет способствовать устранению олигархов от власти и подготовке к следующим местным, президентским и парламентским выборам», – отметил аналитик.

В заключение Ион Тэбырцэ отметил, что назначение правительства, каким бы оно не было, не приведет к немедленной перезагрузке отношений с ЕС, но при этом уменьшилась угроза смены вектора развития Республики Молдова с западного на восточный.

Кристина Пендя