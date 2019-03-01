Адвокаты Платона не могут его увидеть с 4 февраля

Адвокаты финансиста Вячеслава Платона с 4 февраля не могут посетить его в кишиневской тюрьме № 13.

Как сообщил корреспонденту "ИНФОТАГ" один из его адвокатов Эдуард Руденко, "сегодня будет предпринята 24-я попытка добиться с ним встречи, а также вразумительного ответа от администрации пенитенциария".

По его словам, отказ от встречи с Платоном первоначально защита связывала с грядущими выборами в парламент. "Потом прошла информация об аресте в Москве 8 февраля гражданина РФ Александра Коркина, бывшего акционера Victoriabank. В уголовном деле фигурирует глава ДПМ Влад Плахотнюк и якобы Платон. Но теперь просто нет понимания того, что происходит с нашим клиентом, в каких условиях он содержится. Это является грубейшим нарушением его прав на юридическую защиту", - считает Руденко.

Он утверждает, что еще в ноябре 2018 года поставил в известность начальника тюрьмы № 13 Олега Пынтю, что "по имеющейся информации на Платона готовится покушение".

"Косвенно это подтверждено письмом его сокамерника Александра Сырги, недавно опубликованном рядом СМИ. Известие о появлении у Платона соседа свалилось нам как снег на голову. Вчера была попытка попасть на личный прием к врио руководителя национальных пенитенциарных властей минюста Виорелу Перчуну, но его секретарь сообщил, что в часы, отведенные для аудиенций, "он выехал", - сообщил адвокат предпринимателя.