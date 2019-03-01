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Политика
Приоритеты самого молодого депутата, избранного по округам, на последующие три месяца
01.03.2019

Депутат от блока «ACUM», избранный по округу №30 Дан Перчун, который также является самым молодым народным избранником по округам, обнародовал свою повестку дня на следующие три месяца.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в одной из соцсетей Дэн Перчун написал, что до утверждения мандатов он объявляет свою повестку дня на ближайшие три месяца.

«Если кто-то хочет внести предложения, идеи и др. – дайте знать. Таким образом, что касается образования: повышение зарплат педагогам; углубленный анализ новой нормативной и законодательной базы; разработка предложений по изменению закона о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, бюрократия в образовании, инвентаризация всех документов и отчетов, которые составляют учителя и директора учебных заведений; публичная оценка их полезности; выдвижение предложений по устранению ненужных документов, работа в связи с неофициальными выплатами в школах и детских садах», – перечислил он.

Его четвертым приоритетом будет общественный транспорт, а точнее анализ ситуации столичных предприятий и то, как управляется транспортная система в стране.
Также Перчун намерен так же заняться жилым фондом и делами молодежи.

Андриана Кептине


 
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