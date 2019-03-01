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Экономика
Свыше 140 арестованных машин ржавеют на парковках Пограничной полиции
01.03.2019

Свыше 140 арестованных машин ржавеют на парковках Пограничной полиции. Большинство были украдены в Германии, Франции и Италии. Их конфисковали во время перегона в Молдову и Украину для продажи.

Этот Range Rover 2017 года выпуска конфисковали в прошлое воскресенье на Скуленском КПП. Его владелец-итальянец планировал продать машину в Украине, затем вернуться в Италию, заявить о краже и получить страховую выплату. По такой схеме предприимчивый иностранец и его подельники сбыли уже 20 машин класса люкс. На этот раз планы не удались.

"Раскрыть эту группировку удалось благодаря сотрудничеству с коллегами из Италии и Украины", - сказал замначальника Управления спецрасследований Александру Лупан.

На стоянках Погранполиции есть машины, арестованные шесть лет назад. Некоторые числятся в базе угнанных авто, некоторые пытались ввезти в Молдову по фальшивым документам.

"Чаще всего подделывают документы или перебивают номер кузова. Каждое главное управление располагает станцией для проведения технической экспертизы", - сказал начальник Управления ремонта и эксплуатации Аркадие Левко.

Процедура возврата машин довольно сложная, поэтому владельцы отказываются их забирать. Хотя стоимость некоторых автомобилей превышает миллион леев.

"Выходом может стать изъятие оставленных машин в пользу государства. Задержанное транспортное средство могло бы использоваться властями страны, где оно было арестовано", - сказал зам. начальника Управления спецрасследований Александр Лупан.


 
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