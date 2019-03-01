Мэрцишоры заполонили город: торговцы подготовили широкий ассортимент символов весны

Жители столицы готовятся к празднику весны - Мэрцишору. И в этом году торговцы подготовили широкий ассортимент красно-белых мэрцишоров - главного символа праздника. "Есть большие, маленькие. Можно самим носить, можно подарить".

Эта женщина уже лет десять изготавливает мэрцишоры. Работа, говорит она, занимает почти весь год. Ведь изготовление одного мэрцишора занимает много времени.

"Готовимся в течение всего года. Торгуем или нет, закупаем шерсть, нити, все, что нужно, затем беремся за работу. Делаем паузы на весенне-полевые работы, а затем продолжаем дальше. А что еще делать?"

Многие покупатели приобретают мэрцишоры на подарок. "Это традиция, которую мы хотим сохранить. Это красиво, в конце концов". "Наступает весна. Приятно радовать детей, друзей и любимых". "Поздравляем с весной, с возрождением природы. Начинается и новый этап, возрождение эмоций, чувств".

"Хочу, чтобы мой ребенок то же соблюдал этот обычай, это народная традиция, мне нравится." Однако не все горожане придерживаются этой традиции. "Я не привык носить марцишор. С одной стороны, выглядит красиво, но не знаю, не решил ещё".

Стоимость мэрцишоров варьируется от пяти до 150-ти леев.