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Политика
США призывают молдавских лидеров скорее сформировать правительство, которое будет соблюдать волю избирателей
01.03.2019

Соединённые Штаты призывают лидеров Республики Молдова скорее приступить к формированию правительства, которое будет соблюдать волю молдавских избирателей и служить народу путём борьбы с коррупцией, проведения реформ в судебной системе и обеспечения демократического прогресса Республики Молдова, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз Государственного департамента США.

Учреждение приветствует оценку, озвученную Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, согласно которой парламентские выборы в Молдове были конкурентными, и основные права человека в ходе них в целом соблюдались. В то же время, Госдепартамент разделяет озабоченность ОБСЕ, в том числе связанную с обвинениями в подкупе избирателей и неподобающем использовании административного ресурса. США призывают власти Республики Молдова расследовать указанные ситуации. Кроме того, а перспективе будущих выборов особое внимание властям следует обратить на рекомендации ОБСЕ, Венецианской комиссии и иные рекомендации международных учреждений.

Предварительные результаты выборов от 24 февраля, после обработки 100% протоколов, показывают, что Партия социалистов получила 35 депутатских мандатов, Демократическая партия – 30, Избирательный блок ACUM – 26 мандатов, а Партия Шор – 7. Кроме того, в парламент прошли три независимых кандидата.


 
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