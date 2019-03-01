40% от общего числа приобретённых квартир куплены в ипотеку

За прошедший год на рынке недвижимости Молдовы было зарегистрировано рекордное количество сделок – 20,4 тысячи, что на 10,8% больше, чем в предыдущем году. Количество проданных квартир растёт, в отличие от средней площади продаваемых квартир. Такие выводы озвучили эксперты Института развития и социальных инициатив „Viitorul”, передаёт IPN.

15 лет назад на первичном рынке недвижимости средняя площадь проданной квартиры превышала 120 квадратных метров, а сейчас она составляет менее 70 квадратных метров. Люди предпочитают небольшие по площади квартиры. 78% всех новых проданных квартир являются однокомнатными или двухкомнатными, 15 лет назад доля квартир из этих категорий составляла 10%.

Рынок недвижимости всё больше концентрируется в одном-единственном населённом пункте – муниципии Кишинёв. Если 7–8 лет назад на муниципий Кишинёв приходилось чуть более 60% всех сделок с квартирами, то в настоящее время в столичном муниципии заключается почти 75% таких сделок. Принимая во внимание и стоимость сделок, 80% рынка недвижимости сосредоточены в Кишинёве.

Ипотека становится основным инструментом при покупке квартиры. 40% всех приобретённых квартир куплены в ипотеку. После кризиса 2015–2016 годов рынок ипотечных кредитов восстановился, а в 2018 году было зафиксировано рекордное количество ипотечных сделок – 8,1 тысячи квартир. Это обусловлено и тем, что банки сменили свою парадигму финансирования строительного сектора.

Если 5–6 лет назад банки примерно в равной степени финансировали в форме ипотечных кредитов строительные компании и физических лиц, то сегодня 83% от объёма выданных кредитов приходится на долю физических лиц и лишь 17% – на строительные компании. Общий кредитный портфель, предоставленный строительной отрасли, достиг в 2018 году рекордного объема в 4,7 миллиарда леев.

Для анализа покупательной способности граждан на рынке жилья в 2018 году ИРСИ представил новый показатель на молдавском аналитическом рынке: среднегодовые заработные платы, необходимые для приобретения средней квартиры площадью 70 квадратных метров. Таким образом, в 2018 году этот показатель впервые составил менее 10 лет.

Иными словами, для приобретения средней квартиры площадью 70 квадратных метров семья из Молдовы должна выложить 9,4 среднегодовой зарплаты, что на 19% меньше, чем год назад, когда ей потребовались бы 11,2 среднегодовой зарплаты. А по сравнению с историческим максимумом 2006 года, в размере 36,6 среднегодовой заработной платы, в 2018 году требующиеся финансовые усилия семьи сократились почти в четыре раза.