28 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Неожиданный поворот: Лидер коммунистов Воронин стал единственным победителем парламентских выборов 2019 в Молдове
28.02.2019

Он спокойно, богато и без уголовных дел уходит на пенсию, оставляя в парламенте самую большую фракцию выходцев из ПКРМ.

Совсем недавно мы буквально «похоронили» председателя партии коммунистов Владимира Воронина, чье политформирование потерпело позорное поражение на выборах 2 февраля. Однако есть и другое мнение на этот счет.

Вот, что пишет на своей страничке в Фэйсбуке тележурналист Анатолий ГОЛЯ:

- Слушая заявления политических лидеров, у меня возникает ощущение deja-vu. После выборов 30 ноября 2014 года, как и сейчас, все заявляли, что они выиграли. Я тогда еще написал здесь, что раз проигравших политиков нет, значит, проиграл народ.

Ну, кто тогда выиграл, и кто проиграл, все узнали чуть позже. Чтобы сейчас не показывать пальцем на победителя, можем сказать, что выиграл Владимир Воронин. Он спокойно уходит на пенсию, но оставляет в парламенте самую большую фракцию - фракцию выходцем из ПКРМ. Я насчитал среди депутатов будущего парламента не менее 40 бывших депутатов, министров и чиновников, занимавших важные должности при Воронине. Можете не сомневаться, в новом парламенте они снова будут вместе, независимо от того, как будет называться коалиция.

И зачем было проводить столько выборов и тратить деньги?! Не проще ли было сразу пообещать Владимиру Николаевичу спокойную старость, и не парить людям мозги разными коалициями, альянсами и платформами?!

АНАТОЛИЙ ГОЛЯ


 
Количество просмотров:
166
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.