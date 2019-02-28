Неожиданный поворот: Лидер коммунистов Воронин стал единственным победителем парламентских выборов 2019 в Молдове

Он спокойно, богато и без уголовных дел уходит на пенсию, оставляя в парламенте самую большую фракцию выходцев из ПКРМ.

Совсем недавно мы буквально «похоронили» председателя партии коммунистов Владимира Воронина, чье политформирование потерпело позорное поражение на выборах 2 февраля. Однако есть и другое мнение на этот счет.

Вот, что пишет на своей страничке в Фэйсбуке тележурналист Анатолий ГОЛЯ:

- Слушая заявления политических лидеров, у меня возникает ощущение deja-vu. После выборов 30 ноября 2014 года, как и сейчас, все заявляли, что они выиграли. Я тогда еще написал здесь, что раз проигравших политиков нет, значит, проиграл народ.

Ну, кто тогда выиграл, и кто проиграл, все узнали чуть позже. Чтобы сейчас не показывать пальцем на победителя, можем сказать, что выиграл Владимир Воронин. Он спокойно уходит на пенсию, но оставляет в парламенте самую большую фракцию - фракцию выходцем из ПКРМ. Я насчитал среди депутатов будущего парламента не менее 40 бывших депутатов, министров и чиновников, занимавших важные должности при Воронине. Можете не сомневаться, в новом парламенте они снова будут вместе, независимо от того, как будет называться коалиция.

И зачем было проводить столько выборов и тратить деньги?! Не проще ли было сразу пообещать Владимиру Николаевичу спокойную старость, и не парить людям мозги разными коалициями, альянсами и платформами?!

АНАТОЛИЙ ГОЛЯ