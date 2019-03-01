Сотрудники МВД будут получать пособия для аренды квартир

После повышения зарплаты, сотрудники МВД будут получать также пособия для аренды жилья.

Речь идет об офицерах Службы государственной охраны, которые не обладают собственным или служебным жильем. На эти нужды правительство накануне приняло решение ежемесячно выделять по полторы тысячи леев - каждому офицеру.

Для того, чтобы стать бенифициаром программы пособий, сотруднику МВД необходимо предоставить некоторые документы - зарегистрированный в налоговой службе контракт на аренду жилья, свидетельство о браке (если заявитель в браке) и другие.

Затем заявления будет рассматривать специальная комиссия, состоящая из семи человек, под руководством главы Службы государственной охраны, которая и будет решать, необходимо ли офицеру пособие.

Как сообщает правительство, на эти нужны в 2019 году было выделено свыше 2.8 млн леев.