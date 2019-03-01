37 госуслуг будут реорганизованы

Реформа государственного управления и модернизация государственных услуг в интересах граждан являются приоритетами для правительства. Достигнутые успехи и дальнейшие шаги в этой области обсудили на первом в этом году заседании Национального совета по реформе государственного управления, которое прошло под председательством премьер-министра Павла Филипа, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой.

Премьер-министр отметил, что платформа совета доказала свою эффективность в мониторинге и оценке успехов, достигнутых в реализации политик правительства в области реформы государственного управления. «Я считаю, что важнешим элементом реформы госуправления является комфорт гражданина. Поэтому, с помощью модернизации и оцифровки, мы сделаем госуслуги как можно ближе к гражданину. В то же время мы намерены сократить количество услуг. Это означает настоящую реформу для удобства гражданина», - сказал Павел Филип.

После переучета был представлен и утвержден приоритетный список из 37 государственных услуг, которые будут реорганизованы в ближайшее время. «Еще когда я был министром информационных технологий и связи, я стучал в двери и объяснял, что на самом деле означает электронное управление, потому все понимали это как простую оцифровку процессов и услуг. Фактически это другой подход к управлению в целом, потому что в информационную эпоху уже нельзя управлять по классическому принципу пирамиды. Процессы намного ускорились, поэтому управление должно происходить по горизонтали», - подчеркнул Павел Филип. Премьер-министр уточнил, что теперь Агентство электронного управления, которое приступило к переучету поставщиков государственных услуг, перечня услуг и информационных систем, чтобы они работали на единой платформе, - на верном пути.

На заседании совета была также представлена ​​финансируемая Евросоюзом Программа поддержки реформы государственного управления в Республике Молдова. Программа состоит из трёх проектов, запущенных в сентябре-октябре 2018 года: это поддержка реформы государственного управления; укрепление профессиональных возможностей и мотивация работников госадминистрации; развитие политик в контексте выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и РМ. Общий бюджет программы составляет 6,6 млн евро.