Адвокат прокомментировал конфискацию денег у Луки Филата

Британский суд постановил конфисковать почти полмиллиона фунтов со счетов сына экс-премьера Филата. Такое решение было принято из-за того, что Лука Филат не сумел объяснить происхождение денег.

Адвокат Влада Филата Виктор Мунтяну заявил, что подана апелляция, что процесс был гражданским и что конфискованные деньги не имели никакого отношения к бывшему премьеру.

«Влад Филат не был участником этого разбирательства, у него не было возможности представить аргументы в поддержку своей позиции и доказать, что все спекуляции относительно средств Луки не имеют абсолютно никакой связи с некоторыми компаниями Филата», - заявил Мунтяну.

Он также добавил, что согласно пресс-релизу национального криминального агентства Великобритании, деньги поступили из двух юрисдикций в Турции и Каймановых островов, которые не указаны ни в одном из двух дел на имя Влада Филата, передает TV8.

«Я подтверждаю это со всей ответственностью, что ни одна из этих юрисдикций не была причастна к этим уголовным делам, нет никакой связи с ними», - утверждает адвокат.

Напомним, что Лука Филат обратил на себя пристальное внимание полиции после того, как приобрел у одного из самых дорогих дилеров Англии в Мэйфэйре роскошный автомобиль Bentley Bentayga, уплатив за него 200 000 фунтов. Также новоиспеченный студент поступил крайне опрометчиво, когда присмотрел себе «холостяцкую квартирку» в одном из самых престижных районов Найтсбридже с видом на площадь Кадоган. Юный мажор проживает по соседству с Букингемским дворцом. Цена составила 390 000 фунтов стерлингов.