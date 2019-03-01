Майя Санду не знает, что Европа сама погрязла в коррупции?

Сопредседатель Блока ACUM Майя Санду озвучила во вторник первоочередные проблемы, которыми ее коллеги намерены заняться в парламенте. «Первый же законопроект будет касаться признания чрезвычайной ситуации в системе юстиции, подконтрольности судебного корпуса, предложит экстренные меры по очищению правовых институтов, – сказала Санду. - Для этого мы должны назначить европейского чиновника на должность генерального прокурора».

Европейца в молдавскую прокуратуру? А разве сама Европа не переживает серьезных проблем с коррупцией. Или правая оппозиция не в курсе?

Европа выбирает прокурора

Решение создать единую прокуратуру ЕС во главе с генпрокурором во имя борьбы с коррупцией было принято еще в 2017 году, и не от хорошей жизни. Однако лишь 27 февраля депутаты Европарламента утвердили первого в истории ЕС общесоюзного генерального прокурора. Им стала бывший директор национального антикоррупционного директората DNA Лаура Кодруца Кёвеши.

Как известно, эта дама отправила за решетку немало проворовавшихся чиновников, из-за чего вошла в конфликт с румынскими политиками, которые добились ее отставки. В Бухаресте и других городах до сих пор не утихают митинги в защиту Кёвеши.

Неограниченная власть в борьбе с коррупцией

Глава Европейской прокуратуры будет независим от других институтов власти ЕС. Он сможет подчинять себе национальные правоохранительные органы, если они расследуют, к примеру, дела о злоупотреблениях средствами ЕС, крупные случаи коррупции, мошенничества с налогами на сумму выше 10 миллионов евро. Список правонарушений, подпадающих под юрисдикцию генерального прокурора ЕС, может быть в дальнейшем распространен, например, на преступления, связанные с терроризмом.

Евросоюз погубит коррупция

Коррупция в ЕС достигла колоссальных размеров.

В совместном докладе европейского антикоррупционного агентства OLAF и директората юстиции ЕС, представленного прошлым летом, говорится: «От коррупции страны ЕС ежегодно теряют 323 миллиарда евро, что составляет почти одну треть предложенного ЕС семилетнего бюджета на 2014-2020 годы. Полицией и прокуратурой стран союза по статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Взятка» в 2013 году возбуждено уже 67 800 уголовных дел - рекордное количество за всю историю ЕС.

В 2013 году, по данным Европейской счетной палаты, страны-члены ЕС «ошибочно» потратили почти 7 миллиардов евро (7 процентов от общего бюджета ЕС в 148,5 миллиарда евро) - речь идет о выделении средств на обработку земель, непригодных для сельского хозяйства. ЕСП не считает это растратами или мошенничеством.

Множество вопиющих фактов коррупции в разных странах ЕС стали достоянием СМИ и общественности. Вот некоторые наиболее громкие.

Австрия: 70 миллионов евро «отката» за посредственные истребители

В 2012 году газета «Зюддойчецайтунг» написала о том, что 13 австрийских политиков и чиновников, возможно, получили откаты на сумму до 70 миллионов евро в ходе продажи Австрии 15 истребителей «Еврофайтер». Самолеты - одни из худших по соотношению цена-качество.

Англия: масоны помогали преступникам подкупать офицеров Скотланд-Ярда

В 2014 году «The Independent» сообщила, что преступные сообщества Великобритании подкупали офицеров полиции с помощью своих людей в масонских ложах. «Опасные связи» стали предметом расследования, которое провел Скотланд-Ярд в 2002 году в рамках операции «Тиберий».

В 2015 году бывшего депутата от Партии независимости Великобритании в ЕП Эшли Моута посадили на 5 лет за незаконное присвоение почти 500 тысяч фунтов стерлингов. Судья, вынося приговор, не удержался от морали: «Ваша жадность и бессовестность могут сравниться лишь с вашим лицемерием, вы вели кампанию борьбы с коррупцией и неправомерным использованием средств в организации, откуда сами брали деньги».

Германия: коррупция как в Нигерии

По результатам исследования компании «Ernst&Young», по некоторым показателям коррупции Германия близка к Нигерии.

В 2014 году ХДС, возглавляемый Ангелой Меркель, получил пожертвование в 690 тысяч евро от семьи Квандт, контролирующей концерн «BMW». Перевод, ставший крупнейшей выплатой такого рода, удивительным образом совпал по времени с отсрочкой ужесточения в ЕС нормативов выброса СО2 в атмосферу для автопрома, которой добилась Германия.

Бывший президент Германии и бизнесмен Кристиан Вульф обвиняется в 28 эпизодах «злоупотреблений властью» и получения «личной выгоды от служебного положения». Его проживание в элитном отеле было оплачено бизнесменом в обмен на поддержку коммерческого проекта. Вульфу грозит до трех лет лишения свободы или штраф.

В 2014 году «Deutsche Welle» сообщило со ссылкой на DPA, что компании из ФРГ замешаны в коррупционном скандале в Греции, связанном с оружейными закупками. На допросе предприниматель Димитрис Папахристу, работавший в «Krauss-Maffei Wegmann», назвал имена шести бизнесменов из трех немецких фирм, которые давали взятки греческим чиновникам или знали о коррупционной афере.

Италия: хищения, откаты и аферы

В конце 2013 года выяснилось: расхищены средства, выделенные на восстановление города Аквила, пострадавшего от землетрясения 2009 года.

90 процентов жителей остались без крыши над головой. Выделили 8 миллиардов евро. При строительстве сметы завышались в 2,5-3 раза, дома отстроили так плохо, что жить в них опасно, город утопает в строительном мусоре, 22 тысячи человек живут во времянках.

1 января 2014 года правительство Индии было вынуждено расторгнуть сделку ценой 753 миллионов долларов на поставку 12 вертолетов с итальянской корпорацией «Finmeccanica». Вертолеты предназначались для транспортировки VIP-персон, в том числе президента и премьера. Участник проекта, фирма «Agusta Westland» (англо-итальянское подразделение «Finmeccanica»), для получения контракта дала «откатов» на 67,6 миллиона долларов.

В 2013 году стало известно, что итальянское отделение компании «Apple» подозревается в крупной налоговой афере - более 1 миллиарда евро было скрыто от налоговой службы Италии.

Латвия: экс-президент железной дороги попался на взятке

В 2015 году взятка в 500 тысяч евро была обнаружена в автомобиле экс-председателя правления «Latvijas Dzelzcels» Угиса Магониса, который ехал в Эстонию.

Нидерланды: полтриллиона долларов испарились

Деньги от продажи газа вкладывали в Нидерландах в специальный фонд – для будущих поколений. Проведенная в 2014 году проверка показала, что половина триллиона долларов растрачена непонятно на что.

Финляндия: взятки и наркоторговля

В 2010 году директор по техническим вопросам и проблемам окружающей среды «Environment Services» Олави Лоуко был уличен во взяточничестве, связанном с крупными строительными компаниями. Он вносил градостроительные предложения в Эспоо с 2001 года, прежде чем начал работать в Хельсинки в департаменте недвижимости. Взятки давались во время поездок по стране и за границу в 2004-2008 годах. Государство оштрафовало Лоуко выплатить штраф 7500 евро – хотя каждая публичная презентация стройки стоила несколько миллионов евро.

В декабре 2016 года глава антинаркотической полиции Хельсинки Яри Арнио был приговорен к 10 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Глава наркополиции не только лично организовывал ее, но и возглавлял мафиозную структуру, которая давила на следователей, фальсифицировала доказательства и «пилила» деньги на поставках оборудования для полиции.

Франция: министр уклонялся от налогов

Министр по делам бюджета Жером Каюзак был уличен в уклонении от уплаты налогов. Он имел тайный банковский счет за рубежом, на котором хранил 600 тысяч евро. Каюзак несколько месяцев категорически отрицал это, но был вынужден признаться и уйти в отставку в 2013 году.

Чехия: коррупция вызвала политический кризис

В Чехии 14 июня 2013 года группе высокопоставленных чиновников и депутатов были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий. В ходе крупной спецоперации были задержаны руководитель аппарата премьера, двое представителей военной разведки и несколько бывших депутатов. В ходе обысков, проходивших даже в здании правительства, изъято 5,85 миллиона евро и десятки килограммов золота.

Швейцария: отделение финансового конгломерата отмывает деньги

В 2015 году стало известно, что швейцарское отделение HSBC - одного из крупнейших финансовых конгломератов в мире - было уличено в отмывании денег и помощи в уклонении от налогов.

Молдова: расхищение европейских грантов

Прежде, чем опустить занавес, спросим себя: а разве в Молдове знающие люди не намекали неоднократно на факты расхищения европейских денег совместно с донорами?

О том, что тогдашний глава постоянной делегации ЕС в Молдове Дирк Шубель является сообщником расхищения европейских грантов или покрывает такие схемы, в 2013 году заявили представители Гражданского конгресса.

«Существует несколько механизмов, посредством которых миссия ЕС в Молдове расхищает европейские деньги, - заявил представитель общественной организации Игорь Калдаре, цитируемый Оmg.md. - Один из примеров – программа очистки сточных вод на сумму в 2,3 миллиона евро, в рамках которой ряд советников из ЕС и Молдовы получали по 900 евро ежедневно за консультации. Таким же способом были освоены и средства гранта, предоставленного на реформирование НАЦ и МВД, в обоих случаях был достигнут диаметрально противоположный результат. Если бы это имело место в ЕС, Шубель на долгий срок попал бы за решетку. Список хищений, совершенных под покровительством делегации ЕС, может быть продолжен и подкреплен доказательствами превращения европейских грантов в карманные деньги чиновников».

Представители Гражданского конгресса сообщили, что все документы и доказательства были направлены в бундестаг. Оттуда пришел ответ: за мониторинг расходования европейских фондов в Молдове отвечает Шубель, которому рекомендовано сформировать соответствующую комиссию. Шубель создать ее отказался.

Николай МЕНЮК

По данным опроса, проведенного европейским статистическим агентством «Евробарометр» в 2016 году, 76 процентов европейцев считают, что коррупция широко распространена в ЕС, еще 56 процентов полагают, что ее уровень в их стране вырос за последние три года. Каждый 12-й житель ЕС сталкивался с коррупцией или был ее свидетелем.

Фото

Экс главу антикоррупционного департамента Румынии Лауру Кодруцу Ковеши считают легендой в соседней стране - она сажала по одному коррупционеру в день - в выходные и праздники. Массовые митинги в ее защиту продолжаются в Бухаресте и во многих румынских городах.