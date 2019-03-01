Октавиан Цыку и Владимир Чеботарь о возможных коалициях в следующем парламенте

Демократическая партия готова к любому сценарию формирования будущего законодательного большинства. Демократы считают, что идеальным вариантом будет широкая коалиция, состоящая из ДПМ, Партии социалистов и Избирательного блока ACUM DA - ПДС. В то же время, Блок ACUM категорически объявляет, что не будет создавать коалицию ни с одним из трех формирований, которые имеют доступ в парламент. Согласно блоку, демократы попытаются пошатнуть фракции ПСРМ и ACUM, чтобы привлечь депутатов, с которыми будет сформирована коалиция, передает IPN.

Глава штаба Демократической партии, вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь говорит, что в будущем законодательном органе желательно, чтобы возможная коалиция была максимально широкой, чтобы представлять мнение многих избирателей. „Возможно, идеальным вариантом будет коалиция между ДПМ, ACUM и ПСРМ. Почему нет? Тогда мы покрываем большое количество избирателей”, - заявил демократ.

„Мы хотим как можно более широкую коалицию, которая будет уважать волю народа, но мы не исключаем ни один вариант, включая досрочные выборы”, - продолжил Владимир Чеботарь. В то же время глава штаба ДПМ не исключает, что Андрей Нэстасе может создать коалицию с социалистами, однако считает, что этого не сделает и Майя Санду.

„Если они разумные и рациональные, и если они пришли в парламент, чтобы повлиять на то, чтобы ситуация в Республике Молдова изменилась к лучшему, я думаю, что Блок ACUM пойдет на коалицию с ДПМ”, - заявил Владимир Чеботарь. По его словам, у демократов очень четкая задача: „бороться до конца, чтобы политическая нестабильность не вернулась в страну”.

О предвыборной кампании Владимир Чеботарь говорит, что все конкуренты на выборах начали кампанию в равных конкурентных условиях. А что касается голосования на одномандатных округах левобережья Днестра, глава штаба ДПМ говорит, что число тех, кто интересуется политической жизнью в Республике Молдова вдвое больше, чем в 2014 году.

Историк Октавиан Цыку, кандидат от Блока ACUM DA – ПДС в избирательном округе №16 Унгень утверждает, что ДПМ имеет с фракцией Партии „Шор” и с тремя независимыми депутатами 40 мандатов, и демократы попытаются найти в ПСРМ мандаты и пошатнуть эту фракцию. „Не будет реальной коалиции между ДПМ и ПСРМ, потому что она убивает электорат обеих партий. Все из ДПМ, кто верит еще в проевропейскую ценность демократов и в европейские ценности, придут к ACUM, и избиратели ПСРМ, так как проголосовали за меня в Унгень больше, чем проголосовали за свою партию, и они придут в блок”. Историк не исключает, что демократы попытаются раскачать фракцию Блока ACUM.

„Мы подписали публичное обязательство о не сотрудничестве, популярнее о не предательстве. Слово, в котором мы четко указали, что у нас не будет никакого сотрудничества с партиями, которые являются эманацией режима Плахотнюк-Шор-Додон, что означает именно те три партии, которые попали в парламент. Это политическая воля, и люди должны понимать, что в Республике Молдова появилось другое лицо политики, основанное на морали, на слове, которое мы дали и которое хотим уважать”, - сказал историк.

О появившихся в публичном пространстве дискуссиях о возможном расколе Блока ACUM на две фракции, историк говорит, что будет только одна фракция. „Эти слухи о распаде блока должны быть пресечены, потому что ACUM DA - ПДС это политический бренд, в который вложено много сил. Он был основан на идее движения сопротивления ACUM, вокруг которого были кристаллизованы две партии и члены гражданского общества. Мы, 6-7 человек, которые приходим извне в эти две партии, выступаем за единый консолидированный блок и единую акцию, потому что у нас есть и местные выборы, к которым мы должны подходить серьезно”, - ответил Октавиан Цыку.

В то же время, кандидат ACUM говорит, что в избирательной кампании не было равных условий для всех конкурентов и что выборы не были свободными и справедливыми.