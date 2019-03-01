Куда недорого улететь на 8 марта в Париж: Вся Европа у ног молдавских женщин

Особенно тех, кто живет не на свою зарплату, а на деньги сильного пола.

Сложный период в жизни женщин прошел — 23 февраля позади! Теперь серое вещество работает в три смены у мужчин. Сейчас их очередь не спать ночью из-за страшного вопроса: «Что подарить?!».

И им, надо сказать, даже сложнее, чем женщинам. Такова природа мужчин — не романтики они в большинстве своем. Самые романтичные подарят духи, самые обычные — сковородку. И лишь немногие догадаются купить своей женщине поездку! А это, между прочим, лучший, самый романтичный подарок (правда, только в том случае, если у вас уже есть сковородка и духи).

Организовать поездку гражданам Молдовы теперь очень просто благодаря безвизу с Европой, а также наличию низкобюджетных авиакомпаний — лоукостеров. Многие, скорее всего, уже давно практикуют покупку билетов онлайн, но у меня есть подозрение, что делают это нечасто. Ведь что для европейцев с их зарплатами «лоу-кост», то для большинства молдован — копить два года. И это еще не самый плохой вариант...

Те же, кто часто покупает билеты у низкобюджетных компаний, знают о ряде нюансов. Так, иногда приходится потерять уйму времени на то, чтобы подобрать даты. Например, у Wizzair очень часто вы находите дешевый билет «туда», а «обратно» выходит в разы дороже, таким образом, билет лоукостера в обе стороны обходится вам так же дорого, как и билет обычных авиакомпаний. Однако, такую уловку можно избежать. Надо просто «поиграть» с датами — подвигать вправо-влево.

Другой нюанс это то, что в летний сезон билеты намного дороже. В разы. Непонятно даже, зачем лишать себя возможности иметь при себе приличный багаж (большой багаж на лоукостере стоит приличных денег) и лететь лоукостом. Резкое удорожание билетов начнется с мая. В летние месяцы почти невозможно найти билет в одну сторону дешевле 129 евро. До тех пор при желании и терпении можно найти более доступные билеты.

Так, в марте из Кишинева в Рим можно слетать чуть более чем за 100 евро в оба конца на человека. При бронировании онлайн вы столкнетесь как раз с вышеизложенным нюансом: в Рим из молдавской столицы 7 марта можно улететь за 44 евро (а 9-го и вовсе за 34 евро, а если у вас есть членство в клубе, то еще на 10 евро меньше), а вот вернуться вы сможете только за 99,99 евро, если это будет 12 марта, и за 79,99 евро — 14 марта. Дешевле обратных билетов на весь март нет.

Слетать в один из самых романтичных городов мира — Венецию — на 8 марта тоже можно порядка за 150 евро в оба конца за человека. И обязательно «поиграть» с датами! Самый дешевый вариант — 69,99 евро за билет Кишинев-Венеция 8 марта и 79,99 евро Венеция-Кишинев 13 марта. Обратный билет 15 марта будет дешевле — 64,99 евро, но это еще два дня в Венеции, а это дополнительные деньги на проживание и питание.

Наконец, Париж! Улететь из Кишинева в город любви и романтики прямо 8 марта можно за 79,99 евро, а вернуться 11 марта — за 89,99 евро.

Кстати, хоть и недорогие билеты на самолет нас иногда заманивают, нужно иметь ввиду, что проживание и питание в Европе стоит немалых денег. Нужно рассчитывать как минимум на 50-70 евро за ночь проживания в отеле. Общественный транспорт, без которого практически не обойтись, тоже будет недешевым.

Таким образом, 8 марта где-нибудь в красивом европейском городе дней на 3-5 обойдется не менее чем в 700 евро на двоих. С ужином в хорошем ресторане — конечно, дороже. С шоппингом — еще дороже. Но и сковородки нынче не дешевые! Даешь романтику!

ЛИДИЯ ТКАЧ