Абсолютный рекорд наглости в Молдове: В Кишиневе обнаружен автомобиль, у которого скрутили 410 тысяч километров пробега!

Обман обнаружился совершенно случайно, и это – подсудное дело.

Уже давно нет никакого секрета в том, что те автомобили, которые пригоняют из Европы, надо очень тщательно проверять на предмет пробега. Ровно так же жестко, как и доверять словам «Не крашена и не бита!» Где-то была статистика, что у 70 процентов автомобилей, которые продаются на авторынке Кишинева, пробег скручен – услуга у умельцев стоит в районе 100 евро.

- Все объясняется очень просто, - рассказывает корреспонденту «КП» перегонщик авто из Германии Виктор, - Наш человек готов простить царапины, салон в ужасном состоянии и многое другое, но только не большой пробег. Все в нашей среде знают – наши граждане, как только слышат о пробеге свыше 150 тысяч километров, сразу теряют интерес к покупке. Между тем, автомобиль может быть практически идеальным, но нет! Поэтому практически все подержанные автомобили, ввозимые в Молдову, первым делом отправляются к мастерам, скручивающим пробег.

Фото: autoblog.md

На некоторых автомобилях скручиваю десятки тысяч километров, на некоторых – сотню, но вот на днях в Молдове был обнаружен автомобиль марки Мерседес 2003 года, пробег которого составлял 190 тысяч километров (как бы, и так многовато).

Видимо, об этом же думал продавец, рассчитывающий на то, что покупатель не станет проверять достоверность пробега, раз он и так большой. Но что-то пошло не так: въедливый мужчина отдал автомобиль на растерзание специалистам, которые определили реальный пробег «Мерина» - 601641 км! Так нагло в Молдове еще никого не пытались обмануть!

Напомним, в Молдове подтасовка показаний одометра физическим лицом карается штрафом в размере от 100 до 150 условных единиц. Для юридических лиц штраф составляет от 350 до 450 условных единиц.

НИКИТА ЗВЕРЕВ